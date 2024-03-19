Atama kararları Resmi Gazete’de: Rize Milliği Eğitim Müdürü görevden alındı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Rize Milli Eğitim Müdürü görevden alındı, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Murat Yıldız atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama karalarına göre, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na Abdülhamit Tüfekçioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Rıza Uçan atandı.
Bununla birlikte görevden alınan Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı.
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