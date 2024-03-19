Atama kararları Resmi Gazete’de: Rize Milliği Eğitim Müdürü görevden alındı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Rize Milli Eğitim Müdürü görevden alındı, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Murat Yıldız atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 01:15
Atama kararları Resmi Gazete’de: Rize Milliği Eğitim Müdürü görevden alındı
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama karalarına göre, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na Abdülhamit Tüfekçioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Rıza Uçan atandı.

Bununla birlikte görevden alınan Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı.


 



Resmi Gazete haberleri milli eğitim haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?

Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?
Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!

Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!
SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu
İktidar basını iddia etmişti: Kaftancıoğlu’ndan yalanlama geldi

İktidar basını iddia etmişti: Kaftancıoğlu’ndan yalanlama geldi
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrası 12 gözaltı!
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü