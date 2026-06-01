Atanmış Kılıçdaroğlu yönetiminin biyografi oyunu: Onlara göre başkanlığı hiç bırakmadı

CHP’ye yönelik verilen tedbirli mutlak butlan kararı, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden partinin başına getirdi.

Atanmış Kılıçdaroğlu yönetimi, göreve geldiği gibi ilk iş internet sitesini ve mobil uygulamayı düzenlemeye koyuldu.

Uygulama ve site üzerinde genel başkanlık sekmesine ismi ve özgeçmişi yazılan Kılıçdaroğlu’nun biyografisinde, 22 Mayıs 2010’da yapılan ve ilk kez genel başkanlık görevine geldiği 33. CHP Olağan Kurultayı’ndan sonrası yer almadı.

38. KURULTAY BİYOGRAFİDE YER ALMADI

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl yaptığı başkanlık döneminin ardından 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve mutlak butlan kararına göre yok sayılan 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu’na karşı 276 oy farkla kazanarak CHP genel başkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu’nun biyografisinde, söz konusu bilgiye yer verilmedi.

Yani biyografiye göre, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı hiç bırakmamış sayıldı.