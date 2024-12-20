Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den Cumhuriyet TV'de baskılara karşı dayanışma mesajı!

SGK borçları üzerinden CHP’li belediyelere yönelik baskılar sürerken CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Cumhuriyet stüdyosuna konuk oldu. Baskılara rağmen kaynakların doğru kullanımı ile hizmetin mümkün olduğunu savunan Adıgüzel, “Önemli olan çelme takmak yerine omuz vermek” dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den Cumhuriyet TV'de baskılara karşı dayanışma mesajı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:59

Türkiye, CHP’li belediyelere yönelik “silkeleme” gündemini tartışırken, çeşitli ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan muhalefet partisi belediyelerinin, sunduğu hizmetlerin devamına ilişkin yurttaşlar kaygılı. Konuya Dair Cumhuriyet TV Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kaynakların doğru kullanımına vurgu yaptı. 

Ataşehir’de her gün bin 500 öğrenciye beslenme paketi iletildiğini belirten Adıgüzel, ekonomik kriz ortamında Ataşehirli’yi olabildiğince rahat ettirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

"EMEKLİ EVLERİMİZDE ÇAY 1 LİRA"

“Kent Bostanları” isimli projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Adıgüzel, “Uzun zaman sonra eli toprağa değen insanların çok mutlu olduğunu gördüm. Gökdelenlerin altında otobanların kenarındaki boşluklara vatandaşların hobi bahçesi olarak kullanabileceği kent bostanları yaptık” dedi. 

Belediyelerin baskılara maruz kaldığını belirten Adıgüzel, “Biz 10 liraya çay, çok ucuza yemek satabiliyoruz. Bunlar olabiliyor. Önemli olan dayanışmak, çelme takmak yerine omuz vermek. Emekli evlerimizde çay 1 lira. Aşevimizde her gün bin 700 yemek pişip vatandaşımıza ulaşıyor” ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Onursal Adıgüzel #Ataşehir #CHP

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