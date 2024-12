Vahap Seçer'den SGK haczi açıklaması: 'Önümüze konulan engellemeye yönelik her taş...'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 20:47

Güncelleme: 16.12.2024 - 20:47

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından CHP’li Mersin, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Şişli belediyesinin şirket hesaplarına SGK borçları gerekçesiyle e-haciz konulmasını değerlendirdi.

Seçer, “Belediyemizin şirket hesaplarına e-haciz uygulaması yapıldı. Ancak bunlar bizim açımızdan önemsenecek bir durum değil. Bunlar bizim hizmetlerimizi engellemeye yönelik hareketler. Bizim önümüze konulacak engelleme amaçlı her taş bizim için bir hizmet köprüsüne dönüşüyor. Bunlar siyasi hacizlerdir. Ekonomik hacizler değildir. Belediyemiz son derece güçlü mali yapıda olan, mali disiplini olan belediyedir. Düşünün ki bu belediyeyi yönetmeye başladığımızda her 100 birimlik gelire karşı 158 birimlik borcumuz vardı. Şu anda her 100 birimlik gelire karşı 28 birim borcumuz var. İşte SGK, vergi, banka borçları ya da piyasaya olan borçlar. Hepsi. Bizim hizmetlerimizde en küçük bir aksama olması söz konusu değil” dedi.

“31 MART’TA MİLLET OY HESAPLARINA HACİZ KOYMUŞTU. ONUN İNTİKAMINI ALIYORLAR”

Bu tür uygulamaların kendilerini yıldıramayacağına vurgu yapan Seçer, “Aslında 31 Mart’ta Cumhur İttifakının adaylarının oy hesaplarına milletimiz bir haciz getirdi. Şimdi onlar da bunun intikamını bizim şirket hesaplarımıza haciz koyarak almaya çalışıyor. Bunların kimseye faydası yok. Aslında kendilerine zarar veriyorlar. Kendi ayaklarına sopa vuruyorlar. Milletimiz her şeyi görüyor. Hizmetlerimiz devam edecek. En küçük bir aksama olmayacak. Bizim verilmeyecek bir hesabımız yok. Öyle ödenmeyecek hiçbir borcumuz yok” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİLİ VE MHP’Lİ BELEDİYELERE DE HACİZ KONULUYOR MU, MERAK EDİYORUM”

Vahap Seçer, “Merak ettiğim bir konu var. Acaba Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dışında da örneğin Ak Partili, MHP’li belediyelere de haciz işlemi yapılıyor mu?” ifadelerini kullandı.