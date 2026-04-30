Ataşehir Belediyesi Başkanvekili seçiminde gergin anlar... Özgür Çelik: 'Tehditlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız'

CHP’li belediyelere yönelik operasyonda tutuklanarak Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Onursal Adıgüzel’in yerine başkanvekili seçimi yapıldı.

Seçim öncesinde belediye binasının çevresi polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kuşatıldı. CHP, Murat Güneş’i aday gösterirken AKP’nin adayı Serdar Orhan oldu. Üçüncü turda Orhan 14 oy alırken 22 oy alan Güneş ise yeni belediye başkanvekili seçildi.

Gergin geçen seçime ilişkin belediye önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adıgüzel ile belediye çalışanlarının haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığını belirten Çelik, şunları söyledi:

“İstanbul’da 12 belediyemize 1,5 yıllık zaman dilimi içerisinde bir operasyon gerçekleşti. Bugüne kadar yapılan uygulama şuydu. Başkanların görevden uzaklaştırma yazısı bakanlıktan yazıldığında 3 gün içerisinde meclis başkanvekilliği takvimi açıklıyorlardı. Bu kez farklı bir uygulamaya gittiler. Bakanlığın yazısının 10 gün sonrasına bir meclis başkanvekilliği seçim tarihi belirlediler. Neyi amaçladılar bununla? Belediye meclis üyelerini markaj altına alarak onlara çeşitli tekliflerle, çeşitli tehditlerle baskı yapacak süre kazanmak için bugüne kadar ‘3 gün içerisinde seçim yapılsın’ diye gönderilen yazı bu sefer 10 gün sonrasına yazıldı ve bugün Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Belediye başkanvekilliği seçimi sonucunda 3’üncü tur oylamada CHP’nin adayı Murat Güneş 22 oy alarak belediye başkanvekili seçildi. Son 1,5 yıldır yaşananlar, bu hukuksuz süreç bize çok şey gösterdi. İki anlayış arasındaki farkı Türkiye kamuoyunun takdirine sunmak istiyoruz. Bugüne kadar İstanbul’da 12 belediyemize operasyon yapıldı. Esenyurt ve Şişli’ye kayyum atandı. İBB dahil olmak üzere 10 noktada 10 belediyede başkanvekilliği seçimlerini gerçekleştirdik.

“MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Belediye başkanvekilliği seçimi yapılan 10 noktanın tek bir tanesinde hiçbir AK Partili meclis üyesiyle, hiçbir MHP’li meclis üyesiyle tek bir görüşme dahi yapmadık. Ne yüz yüze bir görüşme yaptık ne bir telefon konuşması yaptık ancak belediye başkanvekili seçiminin yapıldığı 10 noktada meclis üyelerimize makam, para teklif edildi. Meclis üyelerimiz tehdit edildi. O kadar ileriye gittiler ki Ataşehir’de, kadın meclis üyelerine tehdit mesajları gönderdiler. Kadın meclis üyelerinin bulundukları alanlara gittiler, sözlü tehditler savurdular. İşte Türkiye’de iki tane anlayış var. Bir tanesi ilçelerde sandıktan çıkan iradeyi korumaya çalışan bir anlayış. Bir tanesi de tehditle, teklifle, şantajla belediyelere çökmek isteyen ve milli irade hırsızlığı yapmak isteyen bir anlayış. Milli irade hırsızlığı yapmaya çalışıyorlar. Bu tehditlerle ilgili genel merkezimizle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Ben kurultay delegesine meclis üyeliği sözü verdiğim gerekçesiyle iki ayrı davadan 6 yılla yargılanıyorum ama İstanbul’un çeşitli yerlerinde CHP listelerinden seçilmiş meclis üyelerine belediye başkan yardımcılığı sözü verip, tehdit edip, para teklif edip onları o makamlara oturtuyorlar ve bunlarla ilgili hiçbir savcılık hiçbir soruşturma açmıyor.

“MİLLİ İRADENİN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ”

Biz CHP olarak bugüne kadar yapılmış belediye başkanvekilliği seçimlerinde makam teklifleriyle, tehditle, şantajla, teklifle yapılan bütün eylemlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız ve bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Her yeni güne bir operasyonla uyanıyoruz. Yine bugün Antalya’da bir operasyonla güne uyandık ancak bu operasyonlar karşısında hiç kimse asla umutsuzluğa kapılmasın. Sonuna kadar milli iradenin mücadelesini vereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde, 12 metrekare hücresinde cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile, tüm tutsak belediye başkanlarımızla, tüm tutsak il başkanlarımızla, tüm tutsak yol arkadaşlarımızla bu ülkede demokrasinin, adaletin, özgürlüğün, refahın, toplumsal barışın mücadelesini çok güçlü bir biçimde vermeye devam edeceğiz. Son olarak bugün burada her türlü tehdide, her türlü teklife, her türlü şantaja boyun eğmeden Ataşehir halkının iradesine sahip çıkan 22 belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyorum.”

“MEYDANA, SEÇİME, SANDIĞA ÇAĞIRIYORUM”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Murat Güneş’i tebrik ederek şöyle konuştu:

“Esas olan millettir. Esas olan millete hizmettir. CHP’li belediyeler millete hizmet ettikleri için büyüyorlar. İktidar, CHP’li belediyelerin milletle kurduğu bağdan rahatsız olduğu için bu siyasal operasyonları yapıyor ama arkadaşlarımız gece gündüz çalışacaklar. Tüm belediye meclis üyelerimizle iki gün boyunca burada görüştük. Gerçekten de anlatılanları burada basının önünde söylemek istemiyorum ama her türlü tehdide, şantaja ve teklife karşı dimdik duran, onuruyla gelip burada oy kullanan ve milletin iradesine sahip çıkan belediye meclis üyelerimizi özellikle tebrik ediyorum. Onları yürekten kutluyorum. Ataşehir halkının iradesi çok açık ortada olmasına rağmen burayı milletin vermediği yetkiyi abidik gubidik usullerle yöntemlerle almaya çalışanları da meydana çağırıyorum. Seçime çağırıyorum. Sandığa çağırıyorum. CHP, Ataşehir’de ilk yapılacak olan milletvekili seçiminde AK Parti’nin aldığı oyun iki katından az oy alırsa ben siyaseti bırakacağım.”

“MUHALEFET PARTİSİNİN İL BAŞKANI YANIMIZA OTURMAK İSTEDİ”

Özgür Çelik, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’le yaşadığı diyaloğu da şöyle anlattı:

“Bir oturma düzeni oluştu. Oturma düzenini zaten belediyenin yetkilileri, kaymakamlık, valilik, sabahtan beri İstanbul’daki tüm bürokrasi burada koordineli bir şekilde bir süreç yürütüyor. Burası bir abluka altına alınmış. Sanki olağanüstü hâl koşullarında bir seçim yapılıyormuş gibi bir abluka altına alınmış. Buna rağmen büyük bir nezaketle bir süreç yönettik. Biz girdik salona. CHP olarak bana, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanına gösterilen yerlere hep birlikte oturduk. Onlar da kendilerine gösterilen yerlere oturdular. Birinci turda hiçbir sorun olmadı. İkinci turda hiçbir sorun olmadı. Baktılar ki birinci ve ikinci turda CHP’nin adayı yüksek farkla önde gidiyor. Ondan sonra oturma yeri meselesi üzerinden bir gerilim, bir tartışma, bir kavga görüntüsü ortaya çıkartarak seçimi sabote etme çabası içerisine girdiler. Orada hem milletvekillerimiz hem genel başkan yardımcılarımız hem biz bütün meclis üyelerimizi ve o salonda bulunan CHP’lileri yerlerine oturtturduk. Herkesi sakinliğe davet ettik. İstanbul’un muhalefet partisinin il başkanı da gelip yanımıza oturmak istedi. Yanımıza oturdu ve seçim 3’üncü turda tamamlandı.”

“BAŞKANIMIZ EMANETİNİ ALACAK”

Başkanvekili seçilen Murat Güneş ise, “Öncelikle buraya desteğe gelen bütün Ataşehir halkına çok teşekkür ediyorum. Arkasından bize güvenen, bana güvenen, Onursal Başkanımıza güvenen meclis üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Biz Onursal Başkan’dan şu anlık bize emanet edilen bu belediyeyi, göz bebeği olan Ataşehir’i onun gösterdiği vizyonla en iyi şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz ve Ataşehirli komşularımız bu hizmetlerden yararlanacak. Biz de en kısa sürede başkanımızı geri istiyoruz. Haksız hukuksuz bir şekilde alıkonulan başkanımızı geri istiyoruz. Başkanımız gelecek, koltuğuna oturacak, emanetini alacak” ifadelerini kullandı.