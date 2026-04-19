Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ataşehir'de, Onursal Adıgüzel için yürüyüş: 'Muhalefetsiz bir Türkiye hayali kuruyorlar'

19.04.2026 19:16:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınması üzerine ilçede binlerce yurttaş, Ataşehir Bulvarı'ndan belediye önüne kadar “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla yürüdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Tarihin en kalabalık yürüyüşü. Bir avuç insan yargıyı siyasallaştırmış, siyaseti dizayn etmek istiyor. Bizim arkamızda da millet var. Günün sonunda millet kazanacak” dedi.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik gece operasyonunda, aralarında Başkan Onursal Adıgüzel’in de olduğu 21 kişi gözaltına alınmasının ardından, ilçede binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi

CHP’nin çağrısıyla Ataşehir Bulvarı’nda başlayan yürüyüşe siyasi partiler ve sendikalar da destek verdi.

“Ataşehir’in iradesi Onursal Adıgüzel” yazılı pankart açılan yürüyüşte binlerce kişi sık sık “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı. Yürüyüş, Ataşehir Belediyesi önünde sona erdi.

Yürüyüş sırasında açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir tarihinin en kalabalık yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Dün Ataşehir Belediyesi önündeydik. Bugün Atatürk Mahallesi’nde buluştuk, Ataşehir Belediyesi’ne yürüyoruz. Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, MYK’yı İstanbul’da topluyor. Yarın akşam da saat 20.00’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde Ataşehir Belediyesi’nin önünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Neden gerçekleştiriyoruz bu yürüyüşü; millet iradesine sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, Ataşehir halkının iradesine sahip çıkmak için. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, örgütlü hayatın içerisinden gelen, partinin gençlik kollarında çalışmış, partinin ana kademesinde çalışmış, Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ülkemize hizmet etmiş yıllarca bir milletvekili olarak, 2024 seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçilmiş, rekor yüzde 57 oy almış. Şimdi bir gece yarısı operasyonla, neyle suçlandığını bilmeden Ataşehir Belediye Başkanımızı Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün bodrum katında kötü koşullarda tutuyorlar.

“TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMİYORLAR”

Bugün çocukları katledenler, sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Uyuşturucu baronları elini kolunu sallayarak geziyor. Gençleri, kadınları katledenler elini kolunu sallayarak geziyor. Suç makineleri elini kolunu sallayarak geziyor. Seçilmiş belediye başkanları gece yarısı operasyonlarıyla, şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Türkiye’yi yönetemiyorlar. Bu yönetim beceriksizliklerinin her gün yeni bir operasyonla üstünü örtmeye çalışıyorlar. Sandığı sembolik hâle getirmek istiyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye hayali kuruyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanında tarihi bir mücadele veriyoruz. 12 metrekare hücresinde Ekrem İmamoğlu Başkanımızla tarihi bir mücadele veriyoruz. Ne kadar kötüleşirlerse kötüleşsinler. İşte millet burada. Bakın, tarihin en kalabalık yürüyüşü. Ucunu göremeyeceksiniz. Bir avuç insan yargıyı siyasallaştırmış, siyaseti dizayn etmek istiyor. Bizim arkamızda da millet var. Günün sonunda millet kazanacak.”

İlgili Konular: #Ataşehir #yürüyüş #Onursal Adıgüzel

İlgili Haberler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gözaltındaki Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye çalışanlarının avukatlarıyla görüştürülmemesine tepki gösterdi. Emir, yaşananların adil yargılanma hakkının ihlali olduğunu savundu.
CHP lideri Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Onursal'ı ihaleye fesat karıştırmaktan suçlayacaklar; Onursal neredeyse hiç ihale yapmadı. Ne ile suçlayacaklar, çok merak ediyorum" ifadesini kullandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alınmasının ardından, yurttaşlar belediye binası önünde bir araya gelerek tepki gösterdi.