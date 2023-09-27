Atatürk düşmanı Mustafa Armağan, gazeteci Adnan Bulut'tan şikayetçi oldu

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:55

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:55

Atatürk düşmanlığında sicili kabarık olan, Atatürk'e etmedik hakaret, atmadık iftira bırakmayan ve bu nedenle hapis cezası alan sözde tarihçi AKİT yazarı Mustafa Armağan, gazeteci KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut'tan Facebook paylaşımı nedeniyle şikayetçi oldu. Bulut, Anadolu Adliyesi'ne giderek savcıya ifade verdi.

DERS NİTELİĞİNDE İFADE!

Bulut, ifadesinde Armağan'ın sık sık Atatürk'e hakaretleri ile gündeme geldiğini belirterek, Derin Tarih Dergisi'nde yazdığı dönemde 2017 yılının mayıs ayı içerisinde hapis cezası aldığını hatırlattı. Bulut, "Atatürk'e yönelik hassasiyetimiz ve sosyal duyarlılığımız nedeniyle tepki olarak ben de şikayete konu edilen paylaşımı yapmış olabilirim. Kendisinin Ulu Önder'e yapmış olduğu hakaretlerin etkisi ile tahrik altında yapılmış söylemlerdir." dedi.

Paylaşmının suç unsuru oluşturmadığının altını çizen Bulut, Armağan'ın Atatürk'e ettiği hakaretlerin dosyasını da savcılığa teslim etti.