Atatürk düşmanları birbirlerine girdi: Çarpıcı iddialar, ağır hakaretler...

Atatürk, laiklik ve cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan ile sosyal medyada Atatürk'ü hedef alan paylaşımlarıyla tanınan AKP trolü Furkan Bölükbaşı birbirlerine girdi.

Trol Bölükbaşı, katıldığı bir yayında Fatih Tezcan’a yönelik “Bana 'Çalışan arıyorum' dedi, ben de 'İşsiz erkek arkadaşlar var' dedim. 'Ben erkeklerle çalışamıyorum, bana genç kadın bir yardımcı lazım' dedi. Sonra 'Nisa çalışıyor mu?' diye sordu” ifadelerini kullandı.

Tezcan ise sosyal medya hesabından “Çok kahpe gördüm böyle profesyonel soğukkanlı yalan söyleyebilen bir kahpe görmedim. Kendisini bırak sevdiği kadının üzerinden yalan söyleyebilen bir şerefsizmiş bu… Devam et sen… Tamamen bitirdin kendini…” paylaşımını yaptı.