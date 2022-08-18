Atatürk düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan cezaevine girdi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarıyla büyük tepki çeken ve ceza alan, AKP'nin sosyal medyadaki önde gelen isimlerinden Fatih Tezcan, cezaevine girdiğini duyurdu.
AKP'ye yakın sosyal medya trollerinden biri olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve laikliğe düşmanlığını açıkça dile getiren Fatih Tezcan, Twitter hesabından cezaevine girdiğini duyurdu.
Atatürk’e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan'ın cezası, “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle ertelememişti.
Tezcan, “Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin” dedi.
GÜLEN’E ÖVGÜLER DÜZMÜŞTÜ
Tezcan, 2013’te FETÖ elebaşı Gülen’e övgüler düzerek onun için ‘ağladığını’ açıklamıştı. Tezcan “Gülen’i günde 20 saat dinlerdim. Yemek yaparken bile kulaklıkta peygamber sevgisi anlatırdı… Yemek yaparken gözyaşlarım çorbama akardı…” demişti.
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