Atatürk fotoğrafı yırtılmıştı... Bakan Yaşar Güler'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki skandalla ilgili açıklama

Yayınlanma: 16.12.2023 - 17:32

Güncelleme: 16.12.2023 - 17:37

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bugün Bakanlık'ta yıllık değerlendirme toplantısı yaptı.

Güler, sunumunun ardından soruları da ayrıntılı olarak yanıtladı. Güler'e yöneltilen sorulardan biri de Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylara yönelik oldu.

Güler soru üzerine "Tuzla Piyade Okulu’ndaki olay 10 Kasım’da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir" yanıtı verdi.

İddiaya göre İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetti. Bu duruma diğer teğmenler tepki gösterdi. Arbede çıktı. Fotoğraf takmayanlardan birisi, şikâyetçi olup darp raporu aldı. Konuya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hukuk biriminde idari soruşturma başlatıldı.