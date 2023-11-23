'Askeri okulda teğmen Atatürk fotoğrafını yırtıp attı' iddiası: MSB'den açıklama geldi!
Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı iddiasına Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da skandal bir olay yaşandığı iddia edilmişti. Buna göre, Atatürk rozeti takmayı reddeden ve yırtıp atan bir teğmen ile başka bir teğmen arasında kavga çıktığı ileri sürülmüştü.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da konu hakkında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yönelik soru önergesi verdi.
MSB kaynaklarından konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada “Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı" iddiası üzerine, söz konusu iddiayı "Dezenformasyonun bariz bir örneği" olarak nitelendirilerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Erdoğan'ın '50+1' çıkışına Cumhur ortağından yanıt!
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- İlk anketler Wilders'i gösterdi
- 'Bölünme yok'