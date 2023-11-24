'Askeri okulda teğmen Atatürk fotoğrafını yırtıp attı' iddiası tartışma yarattı... Emekli Kurmay Albay Murat Tulga: Tehlike çok büyük

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası FETÖ’nün ordu içindeki etkisi gözler önüne serilirken Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) skandal bir iddia daha gündeme geldi. 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliğinde bazı teğmenlerin Atatürk fotoğrafını yakasına takmayı reddettiği ve bunun üzerine diğer teğmenlerle aralarında arbede çıktığı iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları “dezenformasyonun bariz bir örneği” sözleriyle yalanlarken açıklamada “konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı” denilmesi dikkat çekti.

Cemaat yapılanmalarının etkin rol oynamasının bedelini 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde ağır biçimde ödeyen TSK’de cemaat yapılanması iddialarına yenisi eklendi. İddiaya göre Tuzla Piyade Okulu’nda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetti. Bu duruma tepki gösteren teğmenlerle aralarında arbede çıkması üzerine fotoğraf takmayı reddeden teğmenlerden birisi, arbede sonrası şikâyetçi oldu ve darp raporu aldı. Konuya ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hukuk biriminde idari soruşturma başlatıldı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e soru önergesi verdi.

‘ÇÖKÜŞ KAÇINILMAZ’

Balyoz davasında hapis yatan emekli Kurmay Albay Murat Tulga yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Tulga, 15 Temmuz öncesi tehlikeye işaret ettiklerinde birçok kişinin kendilerine “Tehlike bu kadar mı büyük, abartmayın” dediğinde onlara “Evet, bu kadar büyük. Yarın Genelkurmay başkanının bile başına silah dayandığında haklılığımızı anlarsınız” yanıtı verdiklerini anımsattı. Tulga, “Bugün gündeme gelen iddia ilk değil. Bu konuda birçok tugaydan, birlikten çeşitli benzer iddialar geliyor. Tıbbiye, Mülkiye ve Harbiye’de iktidarın siyasi ideolojisiyle seçim yapılırsa çöküş kaçınılmaz olur” dedi.

“15 Temmuz’dan ders alınmadığı ortada” diyen Tulga, “Harp okullarında seçimler neye göre yapılıyor bilmiyoruz. YAŞ kararlarındaki siyasi etkiyi de gözlemliyoruz. Böyle devam edilirse Balkan faciası gibi bir dönem yaşarız” ifadelerini kullandı.