Atatürk Havalimanı’nda ‘millet bahçesi’ için pistler kırıldı, milyarlar harcandı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Tüm itirazlara rağmen İstanbul’daki Atatürk Havalimanı millet bahçesi projesi için milyarlarca liralık pistler kırıldı, üzerinde yapı çalışmalarına başlandı. Projede külliye olarak belirtilen bölgede binalar yükseldi. Bahçe denilen alanlar ise betona boğuldu. 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fidan dikim töreni yapılan “Millet Bahçesi” için ise tek eksiklik yeşil alan oldu. Bölgeye birçok fidan dikildi ancak yapılar daha hızlı şekilde yükseldi.

YATIRIMLARA DİKKAT ETSİNLER

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, “Burada bir yandan iktidarın idolojik anlamda imzasını atan bir proje var. Bizim üst ölçekli İstanbul planlamalarımızda böyle bir proje yoktu. Çalışmalarımızda havalimanıydı ve bunu delerek yapılaşmaya açtılar” dedi. Olası depremde Atatürk Havalimanı’nın öneminden bahseden Giritoğlu, “Şu anda İstanbul’da büyük depremi beklerken kaynakların öncelikli olarak bu projeye akmaması gerekirdi. Hatay’daki havalimanının pisti depremde zarar gördü ve yardımlar gidemedi. İstanbul Havalimanı en ufak hava şartında işlemez hale geliyor. Olası bir depremde Atatürk Havalimanı’na ihtiyacımız var. Neye yatırım yaptıklarına dikkat etmeliler” diye konuştu.

İYİ Partili Alı Kıdık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgede yükselen yapının cami olduğunu iddia etti. Kıdık paylaşımında, “Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havaliman’ını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa havalimanını açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar” dedi.

Proje için 29 Nisan 2022’de davet usulü ihale düzenlendi. Kamu ihalelerinde adı duyulan Yapı ve Yap İnşaat bu projeyi 2 milyar 127 milyon 978 bin TL’lik teklifle aldı. Kamuoyundaki tüm tepkilere karşın bir ay sonra projeye başlandı. Muhalefet her ne kadar havalimanını açacağını söylese de iktidar seçime doğru çalışmaları daha da hızlandırdı. Projeye göre, 175 bin 500 metrekarelik bölümünde hastane, 870 bin 103 metrekarede kültürel tesis, 443 bin metrekarelik alanda sosyal tesis ve 52 bin 418 metrekarede de cami inşaatı yapılacak. Ayrıca, 570 bin metrakelik bölgede fuar alanı olacak proje kapsamında millet kıraathanesi, mescit, spor alanları ve çay bahçeleri de yapılacak.