Atatürkçü Düşünce Derneği'nden MEB'e 'İngiliz Kemal' çağrısı: Bu “öğretmen”in meslekten ihraç edilmesi gerekir!

Isparta’daki Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi’nde iddiaya göre bir edebiyat öğretmeni, elinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri "Nutuk"u bulunan bir öğrenciye “Kaldır o elindeki İngiliz Kemalin kitabını” dedi.

İddiaya göre öğretmen, öğrencinin elindeki kitaba bakarak “Kaldır o elindeki İngiliz Kemalin kitabı” dedi. Yaşananların ardından öğretmen başka bir okula görevlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da öğretmenin yalnızca başka bir okula görevlendirilmesinin yeterli bir ceza olmadığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak’ın da görevden alınması çağrısında bulundu.

ADD: MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMELİ

Atatürkçü Düşünce Derneği de (ADD) olay üzerine Milli Eğitim Bakanlığa öğretmenin meslekten ihraç edilmesi çağrısında bulundu.

ADD açıklaması şöyle:

"Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi’nde Atatürk’ün NUTUK eserini okuyan öğrencisine “Kaldır o elindeki İngiliz Kemal’in kitabını” diyerek vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden “Öğretmen” kılıklı Atatürk ve Laik Cumhuriyet düşmanı gericinin başka bir okula atanarak adeta ödüllendirildiğini şaşkınlık ve esefle öğrendik.

Bir polis evladımızın milletimizin büyük çoğunluğunca paylaşılan sözlerinin siyasi konuşma olarak nitelenip devlet memurluğuyla bağdaşmaz bulunarak açığa alma ve disiplin soruşturması başlatma gerekçesi sayıldığı bir ortamda, öğretmenlik mesleğinin yüz karası bu hadsizin devlet memurluğuna ve çocuklarımıza zarar vermeye devam etmesine olanak sağlanması kabul edilemez.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, bu “öğretmen”in meslekten ihraç edilmesi gerektiği düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla"