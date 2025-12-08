AKP'li ismin fırınına ceza kesti, görevden alındı

Türkiye'nin gündemine oturan gıda denetimi görüntüleri sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Zonguldak Devrek’ten çekilen gıda denetimi görüntülerinde yer alan zabıta amiri Abdurrahim Altuntaş, AKP’li meclis üyesi Uğur Erdem’in fırınına kesilen ceza sonrasında AKP'li Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından görevden alındı.

Zabıta amiri Abdurrahim Altuntaş, ilçede yaptığı denetimlerde bir pidecideki denetimde adeta 'mide bulunduran' görüntülerle kamuoyunda tanınmıştı.

AKP'LİYE CEZA KESTİ , GÖREVİNDEN OLDU

İddiaya göre Altuntaş, AKP’den Devrek Belediye Meclis Üyesi olan Uğur Erdem’in sahibi olduğu ekmek fırınında yapılan denetimde de ceza uyguladı. Bu ceza nedeniyle Uğur Erdem ile Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş’ın arası açıldı.

Kesilen ceza sonrası Meclis Üyesi Uğur Erdem’in Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ı arayarak bazı zabıta personelini ''kahvehanelerde oturuyorlar'' diyerek şikayet ettiği iddia edildi. Bunun üzerine Başkan Ulupınar, zabıta personelinin bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj göndererek kahvehanelerde oturulmaması talimatı verdi.

MESLEKTAŞLARINI SAVUNDU

Zonguldak'ın yerel medyası ozgurhalkınsesi'nin haberine göre; Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş, bu mesaja “Başkanım, benim personelim 5 dakika dinlenmeyecek mi?” şeklinde cevap yazdı. Altuntaş'ın yanıtı sonrası iddiaya göre; Başkan Özcan Ulupınar, Altuntaş hakkında yazı yazarak görevden alma işlemini başlattı.