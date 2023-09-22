Atatürk'e saygısızlık yapmıştı... Uzmanlar: Siyasal İslam düşmanlık öğretiyor

Elindeki ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait fotoğraflarla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki A.E.S’nin tutuklanması üzerine tartışmalar sürerken, uzmanlar siyasal islamın en çok gençleri kıskaç altına aldığı yorumlarında bulundu.

Sena Tufan
Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00
Atatürk'e saygısızlık yapmıştı... Uzmanlar: Siyasal İslam düşmanlık öğretiyor
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özbay, “Siyasal islam nedeniyle gençlere Atatürk düşmanlığı empoze ediliyor, aslında hiçbir bilgiye sahip olmayan gençler Atatürk düşmanlığı yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özbay, “Türkiye’de eğitimin dinselleştirilmesi 80 yıldır süren düzenli ve planlı bir eylemin ürünü. 12 Eylül Cuntası ile zorunlu din eğitimi yaygınlaştırılmış; Türk-İslam temelli bir eğitim dönemine geçilmiştir. AKP dönemi ile birlikte, toplumsal bir gericileştirme hamlesi yapıldı. Çocuklarımızın imama emanet edildiği bir düzlemde gericileşmeden çocuklarımızı sorumlu tutmak büyük aymazlık olacaktır” diye konuştu. 

Psikiyatri Uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı ise “Ceza gereklidir ancak ek olarak bu çocuğu yaratan toplumsal koşullarla mücadele etmek zorunda olduğumuz da açıktır” dedi.


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