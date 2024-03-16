Atatürk’ü yine unuttular: Diyanet, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni konu alan hutbede ulu öndere yer vermedi

Birçok bakanlığın toplamını aşan bütçesiyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde, Çanakkale Zaferi’nde kahramanlaşan ulu önderi anmadı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00
Atatürk’ü yine unuttular: Diyanet, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni konu alan hutbede ulu öndere yer vermedi
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Diyanet İşleri Başkanlığı yüksek düzeydeki bütçesi nedeniyle tartışmaların hedefi olurken, tepki çeken uygulamalarına da hız kesmeden devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, dünkü hutbesinde Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünü konu aldı. Diyanet’in hutbesinde yine Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yer verilmedi.

Söz konusu hutbede, “Önümüzdeki pazartesi günü Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale, şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yerdir. Kahraman milletimiz, bütün zorluklara rağmen Çanakkale’de hayasızca akınlara ‘Dur!’ demiştir. Bugün bize düşen, Çanakkale ruhunu iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Şehitlerimizin canları pahasına bize emanet bıraktıkları yüce değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Bu vesileyle geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele veren kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Yüce Rabbimiz, hak, hakikat ve istikametin temsilcisi olan devletimizi payidar, gariplerin, masum ve mazlumların umudu olan milletimizi bahtiyar eylesin” ifadeleri yer aldı.

ÖZEL GÜNLERE DENK GELİYOR!

Diyanet uzun yıllardır 30 Ağustos Zafer Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı başta olmak üzere hiçbir özel güne denk gelen hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adını geçirmiyor. Diyanet’in en son 2010 yılında yayımladığı bir hutbede Atatürk’ün adını geçirdiği belirtildi. 


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