Atatürk'ün evi Meclis gündeminde: CHP'li Sevda Erdan Kılıç'tan TBMM'ye soru önergesi

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 09:24

Cumhuriyet Gazetesi'nin gündeme getirdiği habere ilişkin, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Atatürk evinin restore edilmemesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konakladığı ve İzmir Selçuk’ta bulunan tarihi evin restore edilmesi ve Atatürk Anı Evi’ne dönüştürülmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Kılıç, "Atatürk evinin yllardır atıl durumda olması ve çürümeye terk edilmesinin sebepleri nedir?" dedi.

Atatürk'ün İzmir Selçuk’taki tarihi evinin yıllardır çürümeye terk edilmesi, hükümetin kültürel mirasları koruma konusundaki ihmallerini bir kez daha gündeme getirdi. 1937 yılında Atatürk’ün konakladığı ev, restore edilerek Atatürk Anı Evi’ne dönüştürüleceği vaadiyle yıllardır bekletiliyor, ancak hiçbir somut adım atılmadı.

Bakanlıklar arası koordinasyon eksikliği ve bürokratik süreçlerin ağır işlemesi, bu tarihi yapının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın bu önemli proje konusunda harekete geçmemesi, yalnızca bölgenin tarihi değerine zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda yerel halkın turizm potansiyelini geliştirme umutlarını da baltalıyor. Bölge halkının ve yerel yönetimin yıllardır çözüm beklediği bu konuya duyarsız kalınması, hükümetin tarihi mirasları koruma konusundaki politikasını sorgulattırıyor.

17 YILDIR HİÇBİR ADIM ATILMADI

Tarihi evi Devlet Demiryolları, Maliye Bakanlığı’na olan borçlarını ödeyebilmek için satışa çıkardı. 220 bin TL karşılığında satışı yapılan evi Selçuk Kaymakamalığı’nın girişimleriyle, Maliye Bakanlığı aldı.

2007 yılında ise Devlet Demiryolları’na ait tarihi ev için Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikte yürütecekleri bir programla, bakımı yapılarak ’Atatürk Anı Evi’ne dönüştürüleceği ifade edilse de hiçbir adım atılmadı.

Soru önergesi veren Kılıç, "2007 yılında TCDD’nin Maliye Bakanlığı’na olan borçlarını ödeyebilmek için satışa çıkardığı bu evi Maliye Bakanlığı satın almıştı. O dönem planlarının hazır olduğu ve restorasyonuna başlanacağı söyleniyordu. Ancak üzerinden geçen 17 senede tek bir adım atılmadı. Şimdi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Ata'mızın ayak izlerini bile taşıyan duvarları çürümeye terk etmek, sadece bir binanın değil, cumhuriyetimizin değerlerine karşı sorumluluğumuzu da çürütmektir. Selçuk'taki tarihi Atatürk Evi, bugün restore sözleriyle örülmüş bir unutulmuşluk içinde. Koca koca saraylar inşa edenler, nedense söz konusu Atatürk'ün mirası olunca ceplerindeki bütçeyi de, vicdanlarını da bulamıyorlar. Bu ihmal, basit bir restorasyon meselesi değil, bir zihniyet meselesidir. Burası herhangi bir ev değil. Bu duvarlar, modern Türkiye'nin kurucusunun nefesini taşıyor. Ama görünen o ki, iktidar için bunun bir önemi yok. Restore edeceğiz dedikleri ev, tıpkı verdikleri diğer sözler gibi, zamana yenik düşmeye mahkûm edilmiş durumda. İktidarı bir kez daha göreve davet ediyorum: Tarihimize, değerlerimize ve Ata'mızın mirasına sahip çıkın. Yoksa tarih, sizin bu ihmalinizi asla affetmeyecek." dedi.

Kılıç soru önergesinde şunları kaydetti: