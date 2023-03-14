Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 124. yılı: '1283 içimizde...’
“En büyük Harbiyeli” olarak nitelendirilen Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na (KHO) girişinin 124’üncü yıldönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.
Törene, Bakan Akar ve TSK’nin komuta kademesi katıldı. Törende, geleneksel yoklama da yaptırıldı. Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283’e gelindiğinde, tüm Harbiyeliler, geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak “İçimizde” dedi. Sonrasında Harbiyeliler, “Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk’ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı. Törende, Harbiyeliler Kara Harp Okulu Marşı’nı okudu.
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