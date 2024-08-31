‘Atatürk’ün partisi kendini ezdirmez’

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmediğini açıklayarak “Bir kişinin dolma kaleminden çıkmış bakan konuşacak. Son seçimlerin en çok oy almış, ülkenin kurucu partisi konuşmayacak. Ne olacak orada? Bizim partililerimiz bunu hazmedemeyecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dumlupınar ilçe Başkanlığı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Tesisi ziyaretinin ardından Dumlupınar Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel, Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki "protokol krizi"ne ilişkin provokasyona çekilmeye çalışıldıklarını belirterek şöyle konuştu:

‘BABASININ YERİ Mİ’

“Bayrak, İstiklal Marşı, yürek tek. Resmi törenlerin programı geldi, mahcup şekilde aradılar. ‘Sayın genel başkanım protokol konuşmalarında sözünüz yok’ dediler. ‘Amasya’ya gittik vardı, Türkiye’nin dört bir yanına gidiyoruz var. Niye yok, vali bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor, sorsun. Normalde buraya bakan gelmiyor biliyorsunuz. Ben gelince önce spor bakanı, sonra içişleri bakanı geliyor. Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin yeri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi?”

‘MİLLETLE İTTİFAKIZ’

Kütahya’daki İlk Hedef Anıtı’nda halk buluşmasında konuşan Özel, Malazgirt’te çekilen fotoğrafı eleştirerek “Ahlat’ta Devlet Bey ile Tayyip Bey, HÜDA-PAR’ın koluna girmiş, gelmişler bugün burada 30 Ağustos kutluyorlar. Sırf seçim kazanmak için bayrağı feda eden, İstiklal Marşı’ndan vazgeçen, bunların hepsine karşı olan HÜDA-PAR’ı kendine ittifak ortağı seçen Tayyip Bey’e de Devlet Bey’e de ortakları hayırlı ve uğurlu olsun. Biz milletimizle ittifakız” ifadelerini kullandı.

“Onları gerginlikleri ile baş başa bırakıyoruz” diye devam eden Özel, “Ali Yerlikaya’ya mesajlar attım; ‘Doğrusunu yapalım, bu millet birlik beraberlik istiyor’ diye. Onlarda maalesef hep emir büyük yerden. Hep şöyle diyorlar bu sefer de böyle olsun bir dahakine yönetmelik değiştirmeyi konuşalım. Bu devletin geleneğinde bu var. Bu partinin zihniyeti bozuk. Benim öz gücüm CHP üyeleri ve milletimiz. Onları güçleriyle ve kavgalarıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

Yerlikaya ise Özel ile yaşanan “protokol krizine” ilişkin, “Resmi kutlama programının nasıl icra edileceği mevzuatta net bir şekilde belirtilmiştir” çıkışını yaptı.