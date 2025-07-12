'Atık döküm sahası' iddiası sonrası İBB'den 'Mavi Göl' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Arnavutköy’de bulunan ve Mavi Göl (Martılı Göl) olarak bilinen yerle ilgili yazılı basın açıklaması paylaştı.

Açıklamada, söz konusu göletin geçmişte madencilik faaliyeti yürütülen bir taş ocağı sahasında zamanla su birikmesi sonucu oluşan yapay bir gölet olduğu, atık döküm sahası iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Göletin bulunduğu yapay çöküntü alanı, toprak dolgu yöntemiyle maden faaliyeti öncesindeki topoğrafyasına kavuşturulacak ve ardından ağaçlandırılarak doğal yaşama kazandırılacaktır" denildi.

“İDDİALAR ASILSIZ”

İBB Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Arnavutköy ilçesindeki Mavi Göl ve çevresinin “atık döküm sahası” ilan edildiği ve bölgede doğa tahribatına yol açıldığı iddialarına yönelik açıklamanın satır başları şöyle:

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bir karar doğrultusunda Arnavutköy ilçesindeki Mavi Göl ve çevresinin 'atık döküm sahası' ilan edildiği ve bölgede doğa tahribatına yol açıldığı yönünde asılsız iddialar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur. Öncelikle bilinmelidir ki; söz konusu alan doğal bir göl değildir.

Bahsi geçen gölet, Arnavutköy Bolluca Mahallesi sınırları içerisinde, geçmişte madencilik faaliyeti yürütülen bir taş ocağı sahasında zamanla su birikmesi sonucu oluşan yapay bir gölettir. Bilimsel raporlarla da sabit olduğu üzere, bölge doğal sit veya korunması gereken hassas bir ekosistem alanı değildir. İBB’nin amacı, bölgeyi rehabilite ederek doğal haline kavuşturmaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak, halk sağlığı açısından risk teşkil eden bu eski maden sahasının rehabilitasyonu için izin talebinde bulunmuştur. Saha, 2017 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından İBB’ye tahsis edilmiş; o tarihten bu yana yasal süreçler çerçevesinde projelendirme çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu proje, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayıyla hayata geçirilmektedir.

Mart 2025 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne sunulan revize proje, 28 Mayıs 2025 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Bu proje kapsamında, göletin bulunduğu yapay çöküntü alanı, toprak dolgu yöntemiyle maden faaliyeti öncesindeki topoğrafyasına kavuşturulacak ve ardından ağaçlandırılarak doğal yaşama kazandırılacaktır. Atık döküm sahası iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bazı medya organlarında öne sürüldüğü gibi bu alan, hiçbir şekilde evsel, endüstriyel ya da kimyasal atıkların döküleceği bir saha değildir. Projede kullanılacak malzeme yalnızca kontrollü ve bakanlık onaylı toprak dolgudur. İstanbul halkının yaşam hakkını, çevre sağlığını ve doğal kaynakları gözeten bu uygulama, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde örnekleri başarıyla hayata geçirilmiş rehabilitasyon projelerinin bir benzeridir.

Yapay göletin bulunduğu çukur yapı ve derinlik farkları, bugüne kadar hem insanlar hem de hayvanlar açısından ciddi tehlikelere yol açmış; gölette 2 vatandaşımız boğularak hayatını kaybetmiştir. Bu kapsamda yapılan rehabilitasyon aynı zamanda can güvenliği açısından da zorunludur.

Proje, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında alınan İBB Meclis kararı doğrultusunda, İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş. eliyle ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde uygulanacaktır. Sonuç olarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik, bilimsel dayanağı ve yasal temeli olmayan 'doğa katliamı', 'yeşil alan talanı' gibi ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un doğal alanlarını korumaya, yeşil alanlarını artırmaya ve çevresel riskleri ortadan kaldırmaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”