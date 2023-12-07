Av. Ali Güvenç Kiraz CHP Kadıköy Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:28

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:28

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nda yaptığı adaylık başvuru sonrasında örgüt toplantısına katılan Ali Güvenç Kiraz, projelerini anlattı.

Av. Kiraz, “Kadıköy’ü Kadıköylülerle beraber yönetmeye adayız. Katılımcı Meclis için kolları sıvayacak, kimsenin sözünü havada bırakmayacağız. Tüm kararlarda Kadıköylülerin sözü geçecek. Bir ‘Kadıköylü Sözü’ veriyorum. Kadıköy’e dairr birçok somut projemiz var. Ülke tarihinde bir ilk olarak bir aday adayı projelerinin taslağını değil, tüm tasarım projelerini detaylarıyla birlikte seçmene sunacak. Bundan sonra tüm aday adaylarının da aday oldukları il ve ilçelerde neler üreteceklerini göstermeleri için de öncü oluyoruz” diye konuştu.

"YAŞANABİLİR BİR KADIKÖY'Ü HEDEFLİYORUZ"

Av. Kiraz, projelerini şöyle anlattı:

“Yaşanabilir bir Kadıköy’ü hedefliyoruz. Kadıköy Meydan, Rıhtım-Çarşı Yenileme, Hasanpaşa Kentsel Dönüşümü, Kadıköy Merkez ve Bağdat Caddesi Hafif Raylı Tramvay, Özgürlük Parkı Kapalı Salon, Yer Altı Otoparkları ile de fark oluşturacak bir Kadıköy hedefliyoruz. Kadıköy sosyal yaşamın canlı olduğu, kültürel etkinliklerin merkezlerinden biri. Bu nedenle Kadıköy için büyük düşünmeli, geniş ulaşım ağları sağlamalıyız. Bu canlılığa yakışacak otopark projelerimizle Kadıköy’ün trafik ve otopark sorununu çözeceğiz. ‘Kamu'ya ait Kiralanabilir Konut’ üretimi ile Hasanpaşa’da parsel bazında dönüşümler yaparak daha yeşil alan ve kaliteli barınma imkanı sağlayacağız. Kadıköy meydan tramvay hattı, kapalı havuzları bünyesinde barındıran sosyal tesisler, yaşam merkezleri, Kadıköy Rıhtım çevresini düzenleyecek ön cephe tasarımı, Türkiye’nin ilk Yaşlı Hastanesi, Uluslararası Kongre Merkezi projelerimizle Kadıköy’ün sorunlarını çözeceğiz. Kadıköy daha iyisini hak ediyor.”

Ali Güvenç Kiraz kimdir?



1976’da Kadıköy’de doğan Ali Güvenç Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kiraz, yüksek lisansını Okan Üniversitesi’nde Kentsel Dönüşüm alanında yaptı. 18 yaşında SHP üyesi olan Kiraz, CHP-SHP birleşmesinin ardından CHP Gençlik Kolları’na katıldı. SODEV’de (Sosyal Demokrasi Vakfı) Yönetim Kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşan Kiraz, bu alanda kitaplar yazmıştır. Kadıköy Kent Platformu’nun kuruluşunda yer alan Kiraz, Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı, Bağdat Caddesi Derneği Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi.