Avrasya Araştırma son anketi açıkladı: AKP ve CHP kafa kafaya
Avrasya Araştırma, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP ve CHP’nin oy oranları başa baş olarak görülüyor.
Avrasya Araştırma, 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında; 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.
Partilerin ise oy dağılımı şu şekilde oldu:
AKP: Yüzde 27,5
CHP: Yüzde 27
İYİ Parti: Yüzde 11
HDP: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 4,4
Deva Partisi: Yüzde 3
Zafer Partisi: Yüzde 1,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0
Diğer: Yüzde 2,1
Kararsız: Yüzde 14,3
Kararsızlar dağıtılınca ise durum şöyle:
AKP: Yüzde 32,1
CHP: Yüzde 31,5
İYİ Parti: Yüzde 12,8
HDP: Yüzde 9,9
MHP: Yüzde 5,1
DEVA Partisi: Yüzde 3,5
Zafer Partisi: Yüzde 1,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2
Diğer: 2,5
KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 14.2 PUAN
Katılımcılara, "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,1
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,9
Kararsızım: Yüzde 6,0
İki lider arasındaki fark, 14.2 puan.
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