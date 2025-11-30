Avrupa'dan, CHP'ye destek: 'Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz'

Avrupa Birliği’ne tam üye, aday ve gözlemci ülkelerden toplam 61 siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek açıklaması yayımladı.

Sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin, “CHP Kurultayı: PES, Türkiye’de demokrasinin güçlü sesi CHP’nin yanında” başlığıyla yaptığı açıklama, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda okundu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı için Ankara’da bir araya geldiği bu günlerde, Avrupa Sosyalist Partisi (PES), kardeş partisine ve Türkiye’de demokrasiyi ve temel hakları savunan herkese güçlü bir dayanışma mesajı göndermektedir. PES ile CHP, uzun yıllara dayanan; demokrasi, sosyal adalet, eşitlik ve insan onuruna dayalı yakın bir siyasi işbirliği geliştirmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen ay Amsterdam’daki PES Kongresi’ne katılması, partilerimiz arasındaki yakın bağları ve demokrasi ile sosyal adalete yönelik ortak kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. CHP Kurultayı vesilesiyle PES, bu desteğe karşılık vererek CHP ile dostluk, iş birliği ve dayanışmasını açık biçimde yeniden teyit etmektedir. İttifakımız günlük siyasetin ötesine; özgürlüğün, hakların ve adaletin tam anlamıyla güvence altına alındığı ortak bir gelecek vizyonuna dayanmaktadır. Bu Kurultay, sadece CHP’nin Türkiye’nin siyasal yapısındaki yerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda artan siyasi baskı ortamında daha geniş bir demokratik muhalefeti de desteklemektedir."

“DAYANIŞMAMIZ GÜÇLÜ, TUTARLI VE SARSILMAZDIR”

PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ise şunları kaydetti:

"CHP, Türkiye’deki demokratik mücadelenin merkezindedir. PES olarak kardeş partimizin ve çoğu zaman ağır baskılara rağmen çoğulculuğu, temel özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam eden herkesin yanındayız. Dayanışmamız güçlü, tutarlı ve sarsılmazdır. Amsterdam’daki PES Kongresi’nde olduğu gibi, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve siyasi görüşleri nedeniyle haksız yere tutuklanan tüm kişilerin -muhalifler, gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere- serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz. Eleştirel seslerin susturulduğu veya suç sayıldığı bir ortamda demokrasi gelişemez. Bu Kurultay, demokrasiye, sosyal adalete ve hukukun üstünlüğüne inanan herkes için güçlü bir umut mesajı veriyor. PES, Türkiye’de daha özgür, daha adil ve daha demokratik bir toplum için çalışan herkesin yanında olmaya devam edecektir.

“PES, CHP İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLIDIR”

Muhalefet partilerinin, seçilmiş temsilcilerin ve barışçıl göstericilerin artan baskılarla karşı karşıya olduğu bu dönemde PES, gerçek bir demokrasinin; açık siyasi rekabeti, bağımsız yargıyı ve ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri de dahil olmak üzere temel haklara tam saygıyı gerektirdiğini hatırlatmaktadır. Bu çerçevede PES, demokratik tercih, adil yargılanma hakkı ve Türkiye’de hukukun üstünlüğü gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısını bir kez daha yinelemektedir. PES, Türkiye’de tüm yurttaşlar için demokrasiye, sosyal adalete ve temel haklara dayalı bir gelecek için CHP ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlıdır."