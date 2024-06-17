Avrupa'daki 'aşırı sağ' seçimlere özendi: Ümit Özdağ'dan seçmen yaşı 16'ya indirilsin çıkışı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:06

Güncelleme: 17.06.2024 - 18:25

Avrupa'da birçok ülkede, (Belçika, Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Malta) seçmen yaşı 16'ya indirilmişti. Özellikle TikTok gibi mecralarda aşırı sağın etkin siyaseti öne sürülerek seçim sonuçlarına doğrudan etki ettiği öne sürülmüştü.

Avrupa seçimleri ile ilgili birçok kişi, aşırı sağın yükselmesinin nedenlerinden biri olarak seçmen yaşının düşürülmesini öne çıkardı.

"SEÇME YAŞININ 16'YA İNDİRİLMESİ..."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 'bayramlaşma' ziyareti öncesi konuya ilişkin X hesabından mesaj yayımladı:

"Zafer Partisi seçme yaşının 16’ya indirilmesi konusunu bugün diğer siyasi partiler ile yapacağı bayramlaşma görüşmelerinde seçme yaşının 16’ya indirilmesi için düzenleme yapılması hususunu gündeme getirecek.

Zafer Partisi’nin savunduğu seçme yaşının 16’ya indirilmesi aslında bir çok ülkede başlamış bir süreç.

9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen Avrupa Parlementosu seçimlerinde 1.4 Milyon 16 yaşındaki (Alman, Avusturyalı, Maltalı ve Belçikalı) seçmen oy kullandı.

Almanya’da Federal Meclis için seçme hakkının 16 yaşa indirilmesi ciddi şekilde tartışılırken, bir çok eyalet , Eyalet Meclisi seçimlerinde 16 yaşındakilere oy kullanma hakkını tanımış bulunmakta.

16 yaşındakilere seçme hakkı verilmiş olan eyaletler şunlar: Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein.

"ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"

Mahalli seçimlerde seçme hakkı tanıyan eyalet listesi biraz daha fazla.

Özetle, Türkiye bu adımı artık atmalı. Zafer Partisi olarak biz bunun öncülüğünü yapacağız"