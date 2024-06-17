Zehranur Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci

Yayınlanma: 17.06.2024 - 00:09

Güncelleme: 17.06.2024 - 00:09

Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 7 ay-yıldızlı sporcu podyuma çıktı.

15 Yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışan milli halterci Zehranur Aslan, koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda da 151 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya ederek, Avrupa ikinciliğini elde etti.