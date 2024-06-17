Zehranur Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci
Milli halterci Zehranur Aslan, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 7 ay-yıldızlı sporcu podyuma çıktı.
15 Yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışan milli halterci Zehranur Aslan, koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda da 151 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya ederek, Avrupa ikinciliğini elde etti.
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