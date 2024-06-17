Zehranur Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci

Milli halterci Zehranur Aslan, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

AA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 00:09
Zehranur Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci
Abone Ol google-news

Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 7 ay-yıldızlı sporcu podyuma çıktı.

15 Yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışan milli halterci Zehranur Aslan, koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda da 151 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya ederek, Avrupa ikinciliğini elde etti.


Zehranur Aslan haberleri Halter haberleri Gümüş Madalya haberleri

İlgili Haberler

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat kotası aldı!

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat kotası aldı!
Türkiye Halter Federasyonu'nda hedef olimpiyat madalyası!

Türkiye Halter Federasyonu'nda hedef olimpiyat madalyası!
Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya!

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan 2 altın madalya!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler