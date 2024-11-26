Avrupa'daki CHP üyeleri ve gönüllülerinden Özgür Özel'e çağrı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:29

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın CHP Genel Merkezi'ne ziyaretine ilişkin görüşmenin ayrıntılarını açıklamış ve MİT'ten istihbarat desteği istediklerini de ifade etmişti.

Söz konusu açıklamanın ardından Avrupa'daki CHP üyeleri ve gönüllülerinden parti lideri Özgür Özel’e bir çağrı geldi.

Çok sayıda ismin altına imza attığı çağrı şu şekilde;

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETİMİNE VE DELEGELERİNE AÇIK MEKTUP

Bizler, yurt dışında yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve destekçileri olarak, cumhuriyetin kazanımlarını korumak, hak, hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmek adına bu açık mektubu kaleme alıyoruz. Ülkemizin 22 yıllık iktidar sürecinde adalet, demokrasi ve hukukun yok edildiği, devlet kurumlarının parti çıkarları için araçsallaştırıldığı bu süreçte, Özgür Özel’in son açıklamaları ve tutumları, partimizin misyonuyla ve Cumhuriyet değerleriyle asla bağdaşmamaktadır.

Sayın Özel’in, Türkiye’de adaletin tek bir kişinin iradesine teslim olduğu gerçeği ortadayken, CHP’nin yurt dışı örgütlenmeleri için Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan destek talep ettiğini ifade etmesi, kabul edilemez bir gaflet ve hatta bir delalettir. Sayın Özel’in bu tutumu, partimizin örgütlenmesini ve yurt dışında demokrasi için mücadele eden Cumhuriyetçilerimizi bir otoriter rejimin denetimine ve müdahalesine açık hale getirmektedir.

CUMHURİYETİN TASFİYESİNE ZEMİN HAZIRLAYAN TEHLİKELİ BİR SİYASET

Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesinin öncüsü olmuştur. Ancak Özgür Özel’in, cumhuriyetin tasfiyesi için sistematik bir şekilde çalışan bir rejime ve bu rejimin kontrolündeki kuruma güvenmesi, bu mirası açıkça tehlikeye atmaktadır. Bu adım, sadece yurt dışındaki Cumhuriyetçi kadroların tasfiyesinin önünü açmakla kalmaz, aynı zamanda partimizi halkın gözünde zayıflatır ve cumhuriyet karşıtı güçlerin elini güçlendirir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 22 yıllık otoriter yönetimi, demokrasiyi, hukuku ve insan haklarını ortadan kaldırmışken, Özgür Özel’in bu yönetimin kurumlarına partimizin geleceğini teslim etmeye çalışması hangi akla, hangi siyasi vizyona hizmet etmektedir? Bu, cumhuriyet değerlerine bağlı bir siyaset değil, aksine rejimin değirmenine su taşıyan bir tutumdur.

PARTİMİZİN İTİBARI VE GELECEĞİ ADINA ACİL BİR GEREKLİLİK: İSTİFA

Bu tehlikeli yaklaşımın sonuçları ağır olacaktır. Parti kadrolarımızın, haksız yere itham edilmesi, dışlanması ve örgütlenme çalışmalarının baltalanması riski büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, AKP iktidarının kontrolündeki Milli İstihbarat Teşkilatı’nın inisiyatifine bırakılması, partimizin 100 yıllık demokrasi mücadelesine yapılmış en büyük ihanettir.

Bu nedenle, Özgür Özel’in istifası partimizin geleceği, cumhuriyetin bekası ve hak, hukuk ve adalet mücadelesi için bir zorunluluktur. Özgür Özel’in yanlış siyaseti nedeniyle, cumhuriyetin tasfiyesine giden bu yolu kabullenmemiz mümkün değildir. Genel kurulun, partimizi bu hatadan derhal kurtarması ve bir an önce gereken adımları atması elzemdir.

SON SÖZ: CUMHURİYET İÇİN, ADALET İÇİN, DEMOKRASİ İÇIN

Bizler, yurt dışında mücadele eden Cumhuriyetçiler, haktan, hukuktan ve adaletten yana olanlar, bu açık mektubu partimizin sorumlularına, yönetimine ve delegelerine arz ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yenilik adı altında cumhuriyet karşıtı bir siyasetin etkisine girmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet, demokrasi ve insan hakları için mücadele edenlerin sesini susturacak hiçbir yanlış siyaseti kabul etmiyoruz.

Özgür Özel’in istifası ve partimizin yeniden halkın değerlerine uygun bir çizgiye gelmesi için gereken tüm adımların ivedilikle atılmasını talep ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasi, emek, hak, hukuk ve özgürlük temelinde bağımsız bir ülke olarak savunan, Denizlerin ve onların izinden giden emek ve adalet mücadelesinin yılmaz neferleri; 1980 faşist askeri darbesinde, nice devrimci ve yurtsever insanımız zindanlarda işkenceye, ölüme ve sürgüne mahkum edildi. Hukukun, adaletin ayaklar altına alındığı bu karanlık dönemde, Deniz Gezmiş ve yoldaşları gibi devrimciler faşist mahkemeler tarafından hukuksuzca idam edildi. Demokratik, özgür bir Türkiye hayali kuran nice yiğit insanımız sadece "insanca yaşamak" istedikleri için vatansız bırakıldılar.

Böylesi bir mirası devralan bizler, partimizi Özgür Özel’in temsil ettiği tarih bilincinden kopuk gaflete teslim edemeyiz. Bu körlüğü ancak vicdanını ve halk sevgisini yitirenler yapabilir. Bu hatayı kabul etmiyoruz, bu cehaleti bağışlamıyoruz! Tek adam rejiminin dayattığı gericiliğe ve bağnazlığa boyun eğmeyeceğiz. Halkın partisi için, emeğin ve adaletin sarsılmaz mücadelesini sürdüreceğiz. Özgür Özel, derhal istifa etmelidir!

Saygılarımızla.

Yurtdışında Yaşayan CHP’liler: