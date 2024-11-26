CHP lideri Özgür Özel, il başkanlarıyla erken seçim ihtimalini konuştu: ‘Aday belirleme dahil her konuda çalışın’

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:26

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:26

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanı tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt’ta partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda il başkanlarının Esenyurt’ta yaptığı saha çalışmaları, erken seçim gündemi, partinin yeni program hazırlıkları ve parti içi tartışmalar değerlendirildi.

BASKILAR GERİ TEPTİ

Toplantıda CHP lideri Özel’in il başkanlarına Esenyurt’un 40 mahallesine ikili gruplar halinde yaptığı ziyaretleri sorduğu belirtildi. Mahalleden izlenimlerini aktaran başkanlar “Kayyumun yarattığı rahatsızlık mahallelerde görülüyor. Baskının geri teptiğini gördük. ‘Biz seçtik, sen niye görevden alıyorsun’ diye soruyorlar. Herhangi bir terör algısına kapılma da görmedik. Her ne kadar güvenlik kaygısı, terör algısı oluşturulmaya çalışıydıysa da ‘Devlettir, gereğini yapmıştır’ dense de insanlar bu algıya kapılmamış. Çok sıcak karşılandık. Geçim Şu net ki halk iradelerinin gaspını istemiyor. Bu gördüklerimizi genel başkanımıza ” ifadelerini kullandı.

'OYLARININ ERİDİĞİNİ GÖRÜYORLAR'

Toplantıda erken seçim gündeminin de konuşulduğunu aktaran başkanlar “MHP ve AKP’deki hareketlilik üzerine görüşlerini paylaşan arkadaşlarımız oldu. Genel olarak son dönemde atanan bu kayyumların ve bir yandan yürütülen ‘Öcalan Meclis’te konuşsun’ tartışmalarının kendi kötü gidişlerini bastırmaya yönelik hamleler olduğu değerlendirildi. Çünkü oylarının eridiğini görüyorlar. Biz de buna karşı hamle olarak erken seçim yönünde daha ısrarlı olacağımızı konuştuk” dedi.

CHP lideri Özel’in de başkanlara “Erken seçim olursa milletvekili aday belirleme yöntemi dahil her konuda çalışın, kendinizi hazırlayın. Program çalışmaları da seçim bildirgemiz olacak. Hükümet programımıza dönüşecek” talimatını verdiği öğrenildi.

KURULTAY GÜNDEMİ YOK

Bu kapsamda parti örgütlerinin milletvekillerinin nasıl belirleyeceklerine ilişkin yöntem konusunda görüş alacaklarını belirten başkanlar “Yeni kabul edilen tüzüğümüzde aday belirleme yöntemi için il örgütlerinin görüşlerinin alınacağı yazılmıştı. Bu kapsamda şimdiden ön seçim mi olsun, merkez yoklaması mı olsun diye görüşleri almaya başlayacağız. Ardından günü geldiğinde bizim önerilerimiz doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulumuz son kararı verecek” bilgisini paylaştı.

Partideki bazı isimlerin ay başında gündeme getirdiği olağanüstü kurultay iddialarının da değerlendirildiğini vurgulayan başkanlar “Partide bir kurultay beklentisi yok. Bu toplantıyla da tescillendi. Örgütte böyle bir gündem yok. Sosyal medya, medya aracılığıyla bu tartışmayı devam ettirmenin anlamı da yok. Bunları konuştuktan sonra ‘Toplumun acil sorunlarına odaklanacağız’ dedik” diye konuştu.