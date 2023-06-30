Avukat Çakmak ve Alemdaroğlu, ÇEDES projesini yargıya taşıdı: Laikliğe aykırı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.06.2023 - 05:34

Cumhuriyet; 7 Nisan’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) arasında “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi adıyla yeni bir protokol imzalandığını, bu kapsamda öğrencilere okul içi ve dışında “değerler eğitimi” verileceğini, din görevlilerinin projede yer alacağını, müftülüklerin de aktif çalışacağını gündeme getirdi.

Protokolün ilk uygulamaları ise Eskişehir ve İzmir’de yaşama geçirildi. Avukatlar İsmail Sami Çakmak ve Tuncay Alemdaroğlu, ÇEDES protokolünü yargıya taşıdı. İzmir ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan yapılan başvurularda, konuya ilişkin yapılan haberlerin dahi “birer suç ihbarı olduğu, suç duyurusuna gerek olmadan cumhuriyet savcılarının resen soruşturma başlatması gerektiği” vurgulandı. Dilekçede, “Savcılar, bu suçları görmezden gelemez” denildi.

‘PEDAGOJİ EĞİTİMİ YOK’

Dilekçede, “Öğretmenlerin yapabileceği ve yapması gereken rehberlik hizmetlerinin pedagoji eğitimi ve liyakati olmayan din görevlilerine bırakılması, yani öğretmenlerin yerine Diyanet personelinin ikame edilmesi başta anayasa olmak üzere yasa hükümlerine açıkça aykırı. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan laiklik ilkesine aykırı” ifadeleri kullanıldı.

‘KAMU DAVASI AÇILSIN’

Din görevlilerinin ÇEDES kapsamında görevlendirilmesinin anayasayı ihlal suçu oluşturacağı kaydedilen dilekçede, “Diyanet’e bağlı din görevlilerini ‘değerler eğitimi’ adı altında okullarda görevlendirmenin, İslam dininin sadece bir mezhebine ait nesil yetişme amacını taşıdığı açık ve net görülmektedir” denildi. Dilekçede, protokolü uygulayan il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında kamu davası açılması istendi.