Avukat Erkan Erdem, Mahir Polat için çağrıda bulundu: Tahliye yetkileri var

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Tutuklandıktan sonra iki kez fenalaşarak hastaneye kaldırılan Polat, önceki gün cezaevi hastanesine sevk edildi. Uzmanlar tarafından tetkikleri yapılan Polat’a ilişkin Adli Tıp Kurumu’na sevki yönünde karar verildi. Ancak sevk işleminin hafta sonu ve bayram tatili nedeniyle pazartesi gününe kaldığı öğrenildi.

DİL ALTIYLA MÜDAHALE

Cumhuriyet’e konuşan Polat’ın avukatı Erkan Erdem, Mahir Polat’ın hipertansiyon sorununun sürdüğünü, önceki gün tansiyon seviyesinin yeniden 18/12 seviyesine geldiğini ve dilaltı hapı ile müdahale edildiğini söyledi.

‘RAPOR GÜÇLENDİRİYOR’

Adalet Bakanı Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarına da yanıt veren avukat Erdem, “Heyetin yaptığı kontroller sonrası Polat’ın sağlık durumu tutuklu kalmasına uygun olsaydı, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi kararı verilmezdi. Hem savcılığın hem de mahkemenin istediği an derhal tahliye kararı verecek yetkisi var. İstenilse bir dakika bile içeride tutulmaz. Üstelik yalnızca tutuklanma sonrası bile bu kararın verilmesi gerektiğini gösteren iki vahim olay yaşandı. Heyetin son raporu da bu konuda ellerini güçlendiriyor” dedi.

Öte yandan Polat’ın kardeşi Turgay Polat da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi. Polat Bakan Tunç’u etiketleyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Mahir Polat sizin kardeşiniz olsaydı bir hücrede gece yarısı tansiyonu 24 (ölüm riski) olsaydı ve bu risk sürekli tepenizde dursaydı. Hücreden infaz memurlarını çağırması revirde 1 saat bekleyip üstüne 1 saat kapalı araçla hastaneye gönderilseydi. Allah korusun bu süre içinde geri dönülemez bir noktadan şans eseri dönseydi yine aynı cümleleri yazabilir miydiniz? Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur, insani olarak başta adli kontrol süreçleri altında yargılanması mümkün iken bu insani adımı neden Mahir Polat’tan esirgiyorsunuz?”