Avukat Ezgi Güngördü açıkladı: 'Aysel Tuğluk tahliye kararını dahi hatırlamıyor'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:31

Kocaeli 1 No'lu F Tipi'nde Aralık 2016'dan beri tutuklu olan, bir süredir demans teşhisi konulması nedeniyle tahliyesi talep edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı verilmişti.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'e konuşan Avukat Ezgi Güngördü, “Mahkeme Tuğluk’un savunma yapıp yapamayacağının cevaplanmasını istedi. ATK mahkemeye sunduğu raporda, Tuğluk’un demans hastası olduğunu ancak kısmi savunma yapabileceğini belirtti. Yani aslında ‘savunma yapamaz’ dedi. Çünkü Türkiye hukukunda ‘kısmi savunma’ diye bir müessese yok. Ancak mahkeme bu durumu lehe yorumlamak yerine, savunma yapabileceği şeklinde yorumladı. Bir önceki duruşma periyodunda Tuğluk’un kimlik tespitini dahi veremediğini görmesine rağmen bu duruşmada zorla savunmasını almaya çalıştı. Bu durumun işkenceyle sorgu alma yasağı kapsamında olduğunu belirttik ve bu tutuma itiraz ettik. 2 haftalık duruşma periyodunun son günü verilen kararda ise işkence söyleminin mahkeme heyetini vicdanen rahatsız etmesi sebebiyle tahliye kararı verildi" diye konuştu.

Yeniden infaz erteleme için başvuru yapacaklarını söyleyen Göngördü, “10 yıl ceza aldığı dosyanın infazı devam ediyor. Daha yeni yapmıştık, reddedilmişti. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi’ne tedbir talebiyle başvurmuştuk. Ona Kobanê dosyasındaki tahliye kararını ek beyan olarak sunacağız ve acilen tahliyesine karar verilmesine talep edeceğiz” bilgisini paylaştı.

Demans hastası olan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in tahliye edilmesine dikkat çekerek, aynı durumda olan Tuğluk’un serbest bırakılmamasına tepki gösteren Güngördü, bu durum için “kişiye göre hukuk” tanımlaması yaptı.

"AYSEL TUĞLUK’U SAHİPLENMEMİZ GEREKİYOR"

Tahliye kararı sonrasında avukatların Tuğluk’u ziyaret ettiğini de anlatan Güngördü, Aysel Tuğluk’un tahliye edildiğini dahi hatırlamadığını söyleyerek şunları anlattı:

“Özellikle pandemiden sonra açık görüşler başladığı için ailesini görebiliyor. Diğer koğuşta kalan arkadaşlarını görebiliyor. Morali iyi ama unutkanlığının günbegün artığını biz de gözlemleyebiliyoruz. Ben her hafta görmeye gidiyorum. Beni hatırlamıyor. Adımı unutuyor.”

Güngördü, Aysel Tuğluk’un, tutukluluk kararı olan bir diğer dosyadan da infazın ertelenmesi kararı verilerek serbest bırakılması ve tedavi edilmesi çağrısı yaptı: “Aysel Tuğluk önemli bir kadın siyasetçi. Dolayısıyla onu sahiplenmemiz, tedavi hakkını en iyi şekilde sağlanması için bir kamuoyu oluşturmamız ve bunun için bir mücadele etmemiz gerekiyor.”