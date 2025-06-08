Avukat Gökhan Türkoğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 53 gündür tutuklu: 'Bir AKP'linin kurmaca ihbarı ile...'

Avukat Gökhan Türkoğlu, 19 Mart'ta Saraçhane'de gerçekleşen
protestolar sırasında bir duvara "Darbeci AKP, diktatör Tayyip"
yazdığı gerekçesiyle, 16 Nisan'da gözaltına alınarak "Cumhurbaşkanına
hakaret" suçundan tutuklandı.
Türkoğlu, o tarihten bu yana 53 gündür Silivri'deki Marmara
Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
Türkoğlu'nun avukatı Erdem Kara, sürece ilişkin yaptığı
açıklamada, şu görüşleri dile getirdi:
"Meslektaşımız Gökhan Türkoğlu, 16 Nisan’da gözaltına
alındı, 17 Nisan’da tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi 'Cumhurbaşkanına hakaret'.
Böyle söyleyince sinkaflı ifadeler akla gelebilir. Ancak meslektaşımız Gökhan'a
yönelik iddia 20 Mart günü yani Saraçhane protestolarının ikinci günü duvara
'Darbeci AKP, diktatör Tayyip' yazılması. Yani tümüyle siyasi eleştiri
ifadeleri ve bu ifadelerin hakaret olmadığı onlarca yargı kararı ile de şimdiye
kadar tespit edilmiş durumda. Hatta bu ifadeler protestolar boyunca mitinglerde
ve medyada en sık kullanılan ifadelerdi.”
"BİR AKP'LİNİN KURMACA İHBARI İLE SORUŞTURMA KONUSU EDİLDİ"
“Dahası, iddia konusu duvar yazısı, tam bir ay sonrasında
bir AKP'linin kurmaca ihbarı ile soruşturma konusu edildi. Aslında kısacası AKP
iktidarının, protestoların öcünü alma hamlesinden başka bir şey değil, söz
konusu olan. Gökhan Türkoğlu, tutuklandığı sırada avukatlık ruhsat başvurusu
sürecindeydi. Tutuklu olduğu süreçte Adalet Bakanlığı avukatlık ruhsat onay
süreci tamamlandı ve artık avukat olarak tahliye olacak.
Mesleği gereği her gün karakollarda ve adliyelerde olan
meslektaşımız, ifade çağrısı üzerine gitmiş olmasına rağmen 'kaçma şüphesinin'
de yer aldığı kağıt üzerinde bahanelerle tutuklandı. Tek bir hukuki açıklama
bulmak olanaklı değil. Avukat Gökhan Türkoğlu'nun tutukluluğu bugün itibariyle
7 haftayı geride bıraktı. Aynı dosyada tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi'nin bir
öğrencisi 4 Haziran'da tahliye oldu. Ancak meslektaşımız hala tutuklu. Şu an
dosyası kovuşturma izni prosedürü için Adalet Bakanlığı'nda. Sürecin bir an önce
tamamlanmasını bekliyoruz.
Söyleyecek çok şey bulunur elbette ancak esas mesele şu ki
avukat Gökhan Türkoğlu, bugün sadece Erdoğan ve AKP iktidarı, kendi geleceğini
toplumsal muhalefeti susturmak ve baskılamakta gördüğü için tutuklu. Toplumsal
muhalefetin avukatları olarak bu baskı girişimlerine karşı hukuk mücadelesine
alışkınız. Avukat Gökhan Türkoğlu da ilk özgürlük mücadelesini kendisi için
vermiş oldu. Bu, hem Gökhan'ın hem de bizlerin hukuk mücadelesini sindirmek bir
yana daha da güçlendirecektir. Avukat Gökhan Türkoğlu'nun bir an önce serbest
bırakılmasını talep ediyoruz."