Avukat Rıdvan Yıldız: ‘Hukuki dayanaktan yoksun’

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:34

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:34

Kepez Belediye Başkanı CHP’li Mesut Kocagöz’ün Antalya’da yaşanan teleferik kazasının ardından önceki görevi nedeniyle tutuklanması siyasette ve medyada büyük yankı uyandırdı. Kocagöz’ün avukatı Rıdvan Yıldız, mahkemeye başvurarak Kocagöz’ün tutukluluğuna itiraz ettiklerini belirtti. Yıldız, Kocagöz’ün tutuklama nedeni olarak gösterilen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesinde sayılan katalog suçlar içerisinde “Taksirli suçların yer almadığı”nı söyledi. Bu kapsamda da Kocagöz’ün tutuklanma nedeninin söz konusu maddeye dayandırılmasının yasal dayanaktan yoksun olduğunu vurgulayan Yıldız, “Kocagöz, söz konusu şirkette Genel Müdürlük görevini yerine getirirken tesisin bakımlarını düzenli olarak yaptırdığını ve sorumluluğunu yerine getirdiğini mahkemedeki ifadesinde de belirtmişti” dedi.

Yıldız, Kocagöz’e suç isnat edilen konulardan birinin şubat ve nisan ayları arasında yapılan üç aylık bakım işlerinin 15 gün sürmesi olduğu anımsattı. Yıldız, Kocagöz’ün 28 Kasım 2023’te Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anet şirketinin Genel Müdürlüğü pozisyonundan istifa ettiğini söyledi. Bu kapsamda Kocagöz’ün istifa ettiği günden kazanın yaşandığı tarihe kadar yapılan işlerden sorumlu tutulamayacağını belirten Yıldız, “Kocagöz’ün herhangi bir yetkisi olmadığı için sorumluluğu da olamaz” dedi.

'HUKUK BİLİMİ İLE AÇIKLANAMAZ'

Yıldız, Yargıtay’ın görüşlerine göre “Bir kimse, kendi hüküm ve tasarruf alanı dışında meydana gelen olayların neticesinden sorumlu tutulamadığı” anımsatması yaparak kazadan Kocagöz’ün sorumlu tutulmasının ‘hukuk bilimi ve evrensel hukuk ilkeleri ile açıklanamayacağı’ vurgusunu yaptı. Yıldız, “Kocagöz’ün kusurlu olarak değerlendirilmesi ve tamamen kusurlu bulunarak tutuklanmasının hukuki dayanağı yoktur” diye konuştu.

'ORANTILILIK İLKESİNE AYKIRI'

Kocagöz’ün yetkisinin bulunmadığı dönemde yaşanan kazadaki sorumluluğu gerekçesiyle tutuklanmasının Türk Ceza Kanunu’nun bazı maddelerine göre orantılılık ilkesine de aykırı olduğunu belirten Yıldız, “Kocagöz’e yönelik tutuklama kararı ağır bir yaptırımdır” değerlendirmesinde bulundu.