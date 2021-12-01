Avukatı duyurdu: 'Kendine Muhabir'e tutuklama!

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:16

Antalya’da 'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından gözaltına alındı.

Köksoy, gözaltına alındığını Twitter hesabından "Yayınladığım bir röportajdan dolayı dün geceyi nezarette geçirdim. Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti. Röportajı veren şahıs tutuklanmış" ifadeleriyle duyurdu.

Bu paylaşımdan bir süre sonra da Köksoy'un avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklandığını duyurdu.



"Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir" diyen Avukat Dağ, "Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir!" ifadelerini kullandı.



