Avukatı duyurdu: 'Kendine Muhabir'e tutuklama!
'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalı üzerinden sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından tutuklandı.
Antalya’da 'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından gözaltına alındı.
Köksoy, gözaltına alındığını Twitter hesabından "Yayınladığım bir röportajdan dolayı dün geceyi nezarette geçirdim. Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti. Röportajı veren şahıs tutuklanmış" ifadeleriyle duyurdu.
Bu paylaşımdan bir süre sonra da Köksoy'un avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklandığını duyurdu.
"Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir" diyen Avukat Dağ, "Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir!" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki
- Mansur Yavaş'tan yanıt geldi
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Babacan ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Canlı yayında tek tek anlattı
- Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu
- Erdoğan konuştu, dolardan tarihi zirve