Avukatlar, meslektaşlarına saldırıyı kınadı: Önlem alınmaması şiddete çanak tutuyor
Van Barosu, meslektaşları avukat Seyhan Mat’ın önceki gün haciz işlemleri sırasında borçlu tarafından darp edilmesine tepki göstermek amacıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı.
“Avukata Dokunma” pankartının açıldığı protestoya çok sayıda avukat katıldı. Açıklamayı okuyan Van Baro Başkan Yardımcısı Hamza Çiftçi, meslektaşı Mat’ın tehditler aldığını ve darp edildiğini söyledi.
Mat’ın hastaneye giderek darp raporu aldığını belirten Çiftçi, “Yakın tarihte görevi nedeniyle öldürülen İstanbul Barosu’na kayıtlı meslektaşımız avukat Servet Bakırtaş’ı kaybetmenin acısını hâlâ derinden yaşarken bu kez şehrimizde bir şiddet olayına tanıklık ettik. Hızla artan şiddet eylemlerinin etkin bir şekilde cezalandırılmaması ve buna yönelik tedbirlerinin alınmamasıyla şiddet eylemlerinin artmasına çanak tutuluyor” dedi.
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