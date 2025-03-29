Avukatlara müdahale edip boğazını sıkan polislere hakkında tutanak tutuldu

Yayınlanma: 29.03.2025 - 17:09

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyeye giriş yapmak isteyen avukatlara ise polis müdahale etti.

Saat 20.20 sıralarında, avukat cübbeleriyle Çağlayan Adliyesi’ne girmek isteyen bir grup avukatın polis çemberine alındığı ve geçişlerine izin verilmediği öğrenildi. Barikatı aşmaya çalışan avukatlara müdahale eden polisler, bazı avukatlara sert fiziki müdahalede bulundu.

Olay sırasında bir avukatın boğazının sıkıldığı ve polislerin avukatların üzerine yürüdüğü belirtilirken, Baro Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ergin de polisler hakkında tutanak tutulduğu bildirdi.