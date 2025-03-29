Avukatlara müdahale edip boğazını sıkan polislere hakkında tutanak tutuldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde toplanan avukatlara, polis sert müdahale etti. Avukat Hakları Grubu, o polisler hakkında tutanak tutulduğunu bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyeye giriş yapmak isteyen avukatlara ise polis müdahale etti.
Saat 20.20 sıralarında, avukat cübbeleriyle Çağlayan Adliyesi’ne girmek isteyen bir grup avukatın polis çemberine alındığı ve geçişlerine izin verilmediği öğrenildi. Barikatı aşmaya çalışan avukatlara müdahale eden polisler, bazı avukatlara sert fiziki müdahalede bulundu.
Olay sırasında bir avukatın boğazının sıkıldığı ve polislerin avukatların üzerine yürüdüğü belirtilirken, Baro Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ergin de polisler hakkında tutanak tutulduğu bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Erdoğan'dan Minguzzi'nin annesine telefon
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- Erdoğan eylemleri 'provokasyon' olarak niteledi