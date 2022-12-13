Avukatlardan İsmailağa cemaati yöneticileri hakkında suç duyurusu

Ankara'da Hukukçu Dayanışması üyesi avukatlar, İsmailağa'daki cinsel istismar skandalına ilişkin cemaat yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu ve Hiranur Vakfı'nın kapatılmasını istedi.

Sefa Uyar
13 Aralık 2022 Salı, 17:40
Avukatlardan İsmailağa cemaati yöneticileri hakkında suç duyurusu
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Avukat Doğan Erkan, yaptığı açıklamada, H.K.G'nin sistematik biçimde cinsel istismara maruz kaldığını, olayın cemaat içinde gerçekleştirdiğini belirtti.

İsmailağa yöneticileri hakkında "yasadışı örgüt kurmak", "suça yardım etmek ve suçu bildirmemek" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Erkan, Hiranur Vakfı'nın da kapatılmasını istediklerini kaydetti.

677 sayılı yasanın devrim yasaları arasında yer aldığı ve bu yasayla cemaat ve tarikatların yasaklandığını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Devrim kanunlarını dolanan tarikatlar, kendilerini vakıf olarak sözde 'yasal şemsiye' altına alsalar da bunlar gerçekte 677 sayılı yasa ile ilga edilen tekkelerdir ve derhal kapatılmaları gereklidir. H.K.G. istismarında da ortaya çıktığı gibi bu tekke ve tarikatlar, Türk Medeni Kanunu ve Ceza Kanununu da tanımamakta, çocuk yaştaki kız çocuklarını tarikat içinde istismar konusu yapabilmektedirler. Dahası bunlar, sayısız örnekle de bilindiği üzere, cumhuriyet devrimine de düşmandırlar. Bu nedenlerle Hiranur Vakfı şeklinde örgütlenen İsmailağa tarikatı kapatılmalı, yöneticileri ve suça karışan üyeleri yargılanarak cezalandırılmalıdır." 


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