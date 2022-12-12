HKP'den Erdoğan ve İsmailağa cemaati yetkilileri hakkında suç duyurusu!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 17:34

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G’yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile dini nikâhla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması olayına tepkiler sürüyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinden; Hasan Kılıç, Ahmet Ustaosmanoğlu, Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü ve H.K.G’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Erdoğan ve İsmailağa cemaatindeki yetkililerin, “silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “silahlı örgüte yardım etme”, “insan ticareti”, “görevi kötüye kullanma”, “677 sayılı tekke ve zaviyelerin ilgasına dair kanuna muhalefet” suçlarını işlediklerini iddia etti.

ERDOĞAN HAKKINDA FEZLEKE YAZILSIN TALEBİ

Başsavcılığa verilen dilekçede, İsmailağa cemaati yetkilileri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise TBMM’ye fezleke yazılarak meclis soruşturması açılması talep edildi.

“İÇİMİZ KAN AĞLAYARAK İZLİYORUZ”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“Değerli halkımız; günlerdir, tesadüfen günışığına çıkmış, daha bin bir örneği de gizli kalmış olan bir trajediyi konuşuyoruz. İsmailağa cemaati denen tekkenin yasal kılıfa büründürülüp eğitim vakfı adı altında masumlaştırılmaya çalışılan Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in, öz kızını 6 yaşındayken 29 yaşında olan bir müridiyle evlendirmesini içimiz kan ağlayarak izliyoruz.

“LAİK CUMHURİYETİN ALTINI OYDULAR”

Peki, bu insan sefaleti şeyh, kendi evladına bu kötülüğü nasıl yaptı? Çünkü bunlar dördüncü tür yaratık. Ve bu şeyhin yaptığı yerel, tekil bir durum da değil. Türkiye’de bütün tekke ve zaviyelerde yani bütün tarikat ve cemaatlerde, bütün ilahiyat fakültelerinde, bütün imam hatip liselerinde, bütün din dersi kitaplarında anlatılan, öğretilen; bu şeyhin yaptığından başka bir şey değildir. Bu yılan yuvalarının hepsi 100 yıldan bu yana durup dinlenmeden, santim santim Laik Cumhuriyet’in altını oydular. Alayı da insanlığı ortaçağ karanlığına mahkûm edecek şeriat düzeninin savunucusudurlar. Ve 1950’den beri iktidara gelen bütün partiler de, açıktan bu tekke ve zaviyelerle el ele, omuz omuza çalışmışlar, sonunda da Türkiye’yi bugünkü karanlık uçurumların içine yuvarlamışlardır. Artık Türkiye toplumu, biz kadınlar ve çocuklarımız için cehenneme dönüşmüştür. Erkekler de ahlâktan uzaklaşmakta, vicdanlarını ve insanlıklarını kaybetmektedirler.”

“BİZ BU SUÇ DUYURUSUNU MİLYONLAR ADINA YAPTIK”

HKP olarak; tüm amaçları Laik Cumhuriyet’i yıkıp onun yerine IŞİD çizgisinde ortaçağcı bir din devleti kurmak olan bu kanunsuz din derebeyliklerinden biri olan İsmailağa cemaatinin hasbelkader patlamış olan rezaletini yargıya taşıdık. Biz bu suç duyurusunu yalnızca laikliğin gerçek savunucusu olan partimiz adına değil, vicdanı 6 yaşındaki çocuğun istismarına dayanamayan milyonlarca vatandaşımız adına yaptık. Biz bu suç duyurusunu; çocuklarımızın ve kadınlarımızın huzur içinde, sağlıklı bir şekilde yaşamasının tek güvencesi olan anayasada belirtilen laiklik ilkesinin hayata geçirilerek bu tür yasa dışı yapılanmaların faaliyetlerinin durdurulması ve bunların toplum hayatından çıkarılması gerektiğini toplumun hafızasına yerleştirmek için yaptık. Bu gerici yılan yuvası yapılanmanın sorumluları ve bu yapılara ortamı 20 yıldan bu yana en yoğun şekilde sağlayan AKP Genel Başkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduk.

SAVCILARA SESLENDİ

Saygıdeğer halkımız, laiklik başta biz kadınlar ve çocuklarımız olmak üzere tüm halkımız için ekmek kadar, su kadar değerlidir. Demokratik halk iktidarı mücadelesi veren partimizin kadın neferleri olarak türban şeriatın simgesidir, şeriat kadının esareti, laiklik özgürlüğüdür çığlığımızı son soluğumuza kadar haykıracak ve mücadele edeceğiz.

Ancak kendilerine Laik Cumhuriyet’i koruma görevi verildiği için adı cumhuriyet savcısı olan ‘Cumhuriyet savcıları’ da suç duyurumuzun gereğini yapmalıdırlar. Yarın geç olmadan...”

Öte yandan HKP avukatları geçen günlerde Hiranur Vakfı’nın kapatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştu.