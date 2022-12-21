Avukatların protestosu üzerinden 'başörtüsü' provokasyonu: AKP'li Tunç, eyleme ara verilmemesine tepki gösterdi

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:57

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 37’nci Olağan Genel Kurulu Çanakkale’de yapıldı. Genel kurulda avukatlar, 2020 yılında İstanbul ve Ankara'da kurdurulan barolara tepki gösterdi.

Sözkonusu baronun başkanı Av. Yasin Şamlı ve yine aynı barodan delegelerin konuşması sırasında salondaki avukatlar, protesto için salonu terk etmeye başladı.

AKP temsilcileri ve AKP’ye yayın organları ise avukatların hareketini, "türbanlı avukata tepki" diye haberleştirdi.

Bunlardan biri de AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç oldu. Tunç, görüntüler üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Barolar Birliği'nin 37. Genel Kurulu'nda başörtülü konuşmacının kürsüye gelmesi esnasında toplu olarak terk etme eylemi gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"EYLEME ARA VERMELİYDİLER"

Tunç, avukatların eyleminin başörtüsüne değil, 2 no'lu barolara dönük olduğuna ilişkin yapılan açıklamaların ardından ilgili paylaşımını sildi. Ancak AKP Grup Başkanvekili tepkisini bu keza başka bir paylaşımla sürdürdü. Tunç'a göre avukatlar, kürsüye başörtülü bir avukatın çıkmış olması nedeniyle eylemlerine ara vermeliydi.

Tunç, şöyle yazdı:

"Türkiye Barolar Birliğinde bir grup avukat, 2. Nolu barolardan gelen delegelerin konuşmalarını protesto amacıyla salonu terk eylemini 37. Genel Kurulda da sürdürdüler.

Başörtülü bir kadın Avukat konuşurken en azından bu eylemlerine ara verebilirlerdi.

Maalesef o nezaket yok."