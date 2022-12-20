61 barodan eylem kararı

20 Aralık 2022 Salı, 18:04

61 baro tarafından “Mesleğimizin onuruna ve ekonomik koşullara uygun iyileştirme istiyoruz” başlıklı ortak bir açıklama yapıldı.

5 Eylül 2022 tarihli baro başkanları toplantısında CMK (zorunlu müdafilik hizmeti) ücretlerinin günün ekonomik koşullarına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de dikkate alınarak iyileştirilmesi, KDV oranının da % 1’e indirilmesini sağlamak amacıyla 81 baro tarafından ilk etapta CMK hizmetlerinin yavaşlatılmasına, sonrasında kademeli olarak hizmetin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“13 Eylül 2022 tarihindeki yavaşlatma eyleminden sonra Türkiye Barolar Birliği’nin, Adalet Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu makul düzeyde bir iyileştirmenin yapılacağı söylenmiş ve eylemler askıya alınmıştır.

Geldiğimiz aşamada beklentiler doğrultusunda CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi, KDV oranının % 1’e indirilmesine yönelik somut ve yeterli adımların atılmadığını ve atılmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

05.09.2022 tarihli baro başkanları toplantısında alınan karar doğrultusunda ilk etapta 21.12.2022 00:01 itibariyle 24 saatliğine CMK Otomatik Atama Sistemleri kapatılacaktır. Avukat görevlendirmeleri 24 saat boyunca sadece şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar için ilgili birimlerin baro başkanlıklarına taleplerini (yazılı veya telefonla) ulaştırılması halinde yapılacaktır.

Bu süreçte CMK ücretleri ile ilgili devam eden görüşmelerin neticesi de takip edilecek, gelişmeler ışığında kararımızın değiştirilebileceği ve görevlendirmelerin tamamen durdurulabileceğini de ( şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar için gelen talepler hariç) kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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