Aydın'da geniş güvenlikli, gergin meclis... AKP'ye geçen Çerçioğlu'ndan CHP’li üyelerin önerge ve söz taleplerine ret!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından kendisinin katılmadığı ilk meclis toplantısında gerginlik ve arbede yaşanmış, oturum ertelenmişti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı bugün Çerçioğlu'nun idaresinde yeniden toplandı. Meclis toplantısı öncesi CHP Aydın İl Başkanlığı'nda toplanan CHP'li büyükşehir meclis üyeleri ve partiler yürüyerek meclis toplantısının yapılacağı hizmet binasına yürüdü.

Belediye hizmet binasına yaklaşan CHP'li meclis üyeleri, belediye önünde bulunan bariyerle kapatılmış cadde üzerinden zabıta, özel güvenlik ve emniyet tarafından karşılandı. Burada CHP'li meclis üyeleri isimleri listeden kontrol edilerek, beraberlerindeki basın mensupları da basın kartı kontrolü ile binaya alındı alındı.

Bu sırada özel güvenlik ve meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Benzeri uygulamalar belediye ana binası girişinde ve meclis salonun bulunduğu katta da devam etti. Belediyenin tüm katlarında emniyetin güvenlik önlemeleri aldığı görüldü. CHP'li meclis üyelerinin salona girişi sırasında gerginlik yaşandı.

Öte yandan meclis salonunun basın girişinde bekleyen Belediye Başkan Vekili Polat Mersin'in haber ekiplerinin görüntü almasını engellemek için özel güvenlik ekiplerine talimat verdiği kameralara yansıdı.

Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı meclis salonunda toplantı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönetiminde başladı. Meclis salonuna önceden girdiği görülen bir grup, Çerçioğlu lehine sloganlar attı. Oturumda Çerçioğlu, CHP Grubunun önergelerini gündeme almazken, söz taleplerini de reddetti. Çerçioğlu, CHP Grubunun çoğunluk oylarıyla reddedilen önergeleri ise kabul edilmiş saydı ve komisyonlara havale etti.

Çerçioğlu, oturuma verilen aranın ardından Köşk Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Sözcüsü Nuri Güler ile kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden bağımsız meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekili Polat Mersin'in söz taleplerine olumlu yanıt verdi.

SAATÇI: HAKTAN, HUKUKTAN, ADALETTEN AYRILMAYACAĞIZ

Çerçioğlu'nun oturumu kapatmasının ardından CHP Meclis Grubu, basın açıklamasında bulundu. İl başkanlığı binası önünde CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, meclis toplantısı öncesinde Aydın Valisi Yakup Canpolat ve AKP İl Başkanı Mehmet Erdem ile birlikte üçlü bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Saatçı, "Toplantıda Aydın Valisi'nin söylediği her şeye uyarak CHP Aydın İl Başkanlığı olarak yerine getirdik. Efendiliğimizden, saygınlığımızdan hiçbir ödün vermedik. Verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben buradan Aydın Valisine sesleniyorum; Sayın Valim bir daha bizi topladığında ben size nasıl güvenebileceğim? Emniyet tedbirlerini hiçbir sözüm yok. Gayet güzel alınmış. Ama AKP İl Başkanı da toplantıya gitmeden mesaj attım. 'Biz sabah valilikte böyle bir şey mi konuştuk' diye cevap bile veremediler. Veremezler. AKP'nin düşüncesi bu. Bunlar Böyle yalancı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz sözü tutarız. Halka verdiğimiz sözü tutarız. Devletin valisine verdiğimiz sözü tutarız. Ama bize diyorlar ki 'tutmayın'. Biz yine sözümüzden caymayacağız. Biz yolumuza bildiğimiz gibi devam edeceğiz. Doğruluktan ayrılmayacağız. Haktan, hukuktan, adaletten ayrılmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesi bu. Üç yıl sonra yapılacak seçimde iktidar olduğumuzda bugün yaşanan tablo yaşanmayacak" dedi.

GÜNEL: CHP GRUBUNU YOK SAYAN BİR İRADE İZLEDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Biz bugün Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 47 arkadaşımızla birlikte eksiksiz bir şekilde, Aydın'a yakışır şekilde hizmetleri doğru analiz ederek, doğru karar vererek ve birlikte çalışarak Aydın'a hizmet etme iradesiyle gittik. Toplantıdan iki saat önce, grup toplantımızı tekrar yaptık. 47 meclis üyesi arkadaşımız, belediye başkanlarımız eksiksiz katıldı. Meclis gündemindeki bütün önergelerin komisyonlarda değerlendirilmesi yönünde oy kullanmak üzere gittik. Fakat 12 Eylül tarihinde yapılan meclis güya kargaşa sebebiyle ertelendiğinde bizim meclise sunmuş olduğumuz toplam altı önergemiz oylanmadan meclisi kapatmışlardı. Bugün toplantı açıldı. Yoklama yapıldı. Ben grup başkan vekili sıfatıyla söz istedim. Söz verilmedi. 'Önergelerimiz var, önergelerimizi oylayarak gündeme eklemeniz lazım' dedim meclis başkanına dinletemedim. 'Sizlerin ek gündeminin oylanması gerekir, gündeme eklenmesi için' dedim. 'Hayır gerek yok' dedi. Oylamadı. Meclis boyunca, yani yaklaşık 30 madde boyunca hemen hemen her maddede gündemle ilgili söz istedim, söz vermedi. Meclis teamülleri ve çalışma yönetmeliğine göre bir partinin temsilcisi konumunda olan meclis grup başkan vekiline meclis başkanı söz vermek zorundadır. Hatta sözünü kesemez. Söz vermek zorundadır. Ama ısrarla bizi yok sayan, CHP grubunu yok sayan bir irade izledi. Arkadan gündem maddelerini okumaya başladı. Bizler haksız ve hukuksuz bir şekilde devam etmemesi noktasında irade beyanında bulunduk. Kabul etmedi. 'Sizin oyunuza ihtiyacım yok' dedi. Meclisteki çoğunlu olan 'meclis üyelerinin oyuna ihtiyacım yok' dedi. 'Ben bunu ret oyu kullansanız da komisyonlara sevk ediyorum' dedim. Aramızda birçok hukukçu olmasına rağmen Özlem Çerçioğlu, yeni bir hukuk yazdı. Hiç kimsenin bilmediği, hiçbir teamüle uymayan, hiçbir mevzuata uymayan yeni bir hukuk yazdı. Ona rağmen sükunetimizi koruduk. Ara ara yine sloganlar atıldı. Oysaki meclis salonuna bu tip taşkınlık yapacak insanlar alınmayacaktı. İl başkanları toplantı yaptı valimizin başkanlığında. İl başkanım bu karara uyarak oraya ilçe başkanları dışında bir kişiyi bile gösterilmedi. En ufak bir taşkınlık ve en ufak bir slogan meclis salonunda bizim tarafımızdan atılmadı. Öfke emaresi bile gösterilmedi. Ama sıklıkla yine Özlem Çerçioğlu'nun oraya koymuş olduğu montajladığı, lejyonerler tarafından meclis protesto edilmeye kalkıldı. Çalışılmaz hale getirildi. Kendini alkışlattı. Emniyet güçlerine bunu ifade ettiğimizde çaresiz yüz ifadelerini anladık. Çünkü muhtemelen onların oraya nasıl girdiği noktasında onların da bir fikri yoktu. Sonuç itibariyle biz sükunetle girdiğimiz yerden sükunetle ayrıldık" dedi.

"AYDIN HALKININ HAKKINI, HUKUKUNU KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi grubunun çalışma isteği, Aydın'a hizmet arzusu var. En ufak bir blok muhalefet irademiz yok, kararımız yok" diyerek sözlerini sürdüren Günel, şunları kaydetti:

"Kürsüden grup başkan vekiline ve grubun hiçbir üyesine söz vermeyerek, hamaset siyaseti yapmak isteyen Özlem Çerçioğlu, bugün bir kez anlaşılmıştır ki Aydın için çalışmamaktadır. Şimdi komisyonlara sevkle ilgili bir oy kullanıyoruz. Dönüyor basına 'işte bak görüyor musunuz Köşkte'ki insanları hizmet gitsin istemiyor' diyor. Biz bir devlet ciddiyeti istiyoruz. Biz 25 yıldır o kürsüleri, o makamları işgal eden bir belediye başkanından ciddiyet bekliyoruz, saygı bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. Hiç kimseye saygısızlık etmedik. Hiç kimseye karşı bir saygısız tutumumuz olmadı. Ama 47 meclis üyesine ve Aydın'ın 344 bin oyuna saygı bekliyoruz. Sadece saygı bekliyoruz. Provakatif hareketlerle acaba bir provokasyona gelip aramızda arkadaşlar, galeyana gelip bir çirkin hareket yapar mı diye bir beklenti içindeler ama bunu hiçbir zaman yapmayacağız. Meclis 10 dakika ara verdi. Gittik konuşuyoruz. Bize çağrı yapmadan meclisi açmış. Köşk Belediye Başkanına da söz vermiş. Konuşturuyor. Orada grup başkan vekili yok. Orada belediye meclis üyelerimiz yok. Orada Bize vermediği sözü kendi şimdi AK Partili arkadaşlarına söz vermiş, onları konuşturuyor. Bakın bu şekilde ne meclis yönetilir, bu şekilde ne kent yönetilir, bu şekilde ne de belediye yönetilir. Aydın'ın daha üç yılı var. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz bütün olup bitenleri basın aracılığıyla Aydın halkıyla paylaşacağımızı daha önce ifade etmiştik. Gündem önerilerimizden bir tanesi meclisin canlı yayınlanması. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun saklayacak bir şeyi olsa Cumhuriyet Halk Partisi grubu Aydın'a hizmet değil de Aydın'ın hizmetlerine engel olan bir irade taşıyor olsa meclisin Aydın halkına açık bir şekilde canlı yayınlaması talebinde bulunur mu? Kim Aydın'ın meclisinin canlı yayınlanmasını ve bu yöndeki önergemizi gündeme almıyorsa Aydın halkından saklayacak şeyi olan onlardır. Biz değil. Biz hukuk çerçevesinde bize güvenen partimize 344 bin üç oy veren Aydın halkının hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz.

"HİÇ KİMSE AYDIN'IN 344 BİN OYUNUNA HAKARET EDEMEZ"

Tüm yetkililere tüm arkadaşlarım adına buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Her zaman sulhtan yanayız. Hiçbir zaman savaş, kavga ya da kaos bizim tarzımız değil. Kaos hizmet üretmek istemeyenlerin yöntemidir. Küfür, hakaret söylenecek sözü olmayanların yöntemidir. Bizim böyle bir yöntemimiz yok. Biz sizlerin karşısına çıkıyoruz ve tek tek tane tane olup biteni sizin de tanıttığınızda anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Bakın meclis üyeleri toplantı yapsın, konuşun diye bize meclise ara verdi. Toplandık. Bütün başkanlarım oradaydı. Bir çözüm de önerdik. Bu meclisin hukuki olmadığını düşünüyoruz. 'Bu meclisi kapatalım, komisyonlara sevk ettiğinizi varsaydığınız konuları bir sonraki meclis komisyonuna kadar tekrar bekletilsin' dedik. Ak Partili arkadaşlarımız da uzlaşmadan yanaydı. Onlar da bir orta yol arayışındaydı. Biz tam bunu konuşurken bir baktık meclis başlamış. Bizim aleyhimize AK Parti Grup Sözcüsüne söz verilmiş ve bize hakaret ettiriliyor. Köşk Belediye Başkanımızın son cümlelerini duydum. Bize karşı hakaret içeren cümleler vardı. Kendisine iade ediyorum. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne, hiç kimse Aydın'ın 344 bin oyununa hakaret edemez. Seni bundan men ediyorum. CHP Grup Başkan Vekiline söz verilmemesi sadece Ömer Günel'in ya da grup sözcüsü Anıl Yetişkin'in ya da 47 meclis üyesinin susturulması değildir, 344 bin üç oyun susturulması demektir. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim haklı olan sesimizi hiç kimsenin kesmek haddi değil, hakkı da değil. Biz grup halinde birlikte tek bir vücut olarak, tek bir yumruk olarak çalışmanın peşindeyiz. Başka da bir dileğimiz yok. Ama meclis çoğunluğunu kandıramayan, meclisteki arkadaşlarımıza her türlü girişimde bulunarak kendi tarafına çekme girişimleri sonuçsuz kalınca meclisi çalışmaz kılmak, meclisi işlemez kılmak iradesinin sahibi bellidir; Özlem Çerçioğlu. Buna müsaade etmeyiz. Buna devletin hiçbir organı. Devletin hiçbir yetkilisine müsaade etmesin. Buradan çağrımızdır."