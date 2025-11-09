Aydın'ı karıştıran olay: 'AK Parti Teşkilat Başkanı'yım' deyip milletvekilini aradı, AKP ve Valilik açıklama yaptı

Olay, gece yarısı saat 00.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HB 601 plakalı otomobili kullanan Hakan Ünal ile eşi Berna Kübra Ünal’ın "trafikte tehlikeli araç kullandığı" ve polisin “dur” ihtarına uymadığı yönünde ihbar yapıldı. Kısa süreli takibin ardından araç, Girne Bulvarı üzerinde durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Hakan Ünal’ın 2.9 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ceza uygulanmaması ve ehliyetine el konulmaması için eşi Berna Kübra Ünal, kendisini “AK Parti teşkilat başkanı” olarak tanıtıp AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ı arayarak yardım istedi. Milletvekili Savaş’ın bu talebi reddettiği öğrenildi.

AKP İL BAŞKANLIĞI: BİZDEN DEĞİL GELECEK PARTİSİ'NDEN

AKP Aydın İl Başkanlığı açıklamasında ise Berna Ünal'ın AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın akrabası veya parti üyesi olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Alkol muayenesi yapan güvenlik güçlerine zorluk çıkaran, kendisini AK Parti Efeler Teşkilat Başkanı ve Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş’ın akrabası olarak tanıtan Kübra Berna Ünal isimli şahsın Gelecek Partisi’nin önceki dönem Kadın Kolları İl Başkanı olduğu anlaşılmıştır. Görüntülerdeki alkollü şahısların AK Parti ile hiç bir ilişkisi yoktur. Milletvekilimiz Sayın Mustafa Savaş’ın akrabası olduğu iddiası da doğru değildir. Sayın Mustafa Savaş, milletvekili sorumluluğu ile her vatandaşa olduğu gibi söz konusu kişilerin de telefonuna cevap vermiş; ceza gerektiren bir durum varsa uygulanması gerektiğini de görüntülerden açıkça anlaşıldığı üzere net bir ifadeyle dile getirmiştir. İlaveten, söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

AYDIN VALİLİĞİ: SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 03.30 sıralarında trafik ekiplerinin denetimi sırasında yaşanan olaya ait görüntülerin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yapılan incelemede, sürücü H.Ü.’nün 2,09 promil alkollü olduğu, kendisine 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı, ehliyetinin 6 ay süreyle geri alındığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucunda şahsın, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla H.Ü. hakkında ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ’Kamu görevlisine hakaret’ suçlarından adli işlem başlatıldığı, şahsın gözaltına alındığı ve mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı.