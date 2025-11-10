Aydın Ünal'ın Atatürk'ü hedef aldığı yazı Yeni Şafak'tan kaldırıldı! Ünal 'teknik hata' dedi

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinin yazarı Aydın Ünal, bugünkü köşe yazısında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.

"Bir 10 Kasım yazısı" başlıklı yazısında, "Onu abartılı övenler ve ona tepki gösterip abartılı yerenler arasında, 5186 Sayılı Kanun’a da muhalefet etmeden hakiki bir Mustafa Kemal yazısı yazmak mümkün mü? Haydi deneyelim" diyen Ünal, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kendi devreleriyle kıyaslandığında askeri safahatı vasatın altındaydı zira Sofya Ateşemiliterliği, Şehzade Vahdettin’in yaverliği gibi görevlerle ya da sağlık sorunları nedeniyle devrelerine göre daha az kıta vazifesi almış, Çanakkale dışında bir askeri başarı kaydetmemişti. Riske girmezdi. Kudüs’ün işgali öncesinde ordu kumandanlığından istifa ederek Viyana’ya kaplıcalara gitmiş, Medine komutanlığı önerildiğinde reddetmiş, Filistin görevine gönderildiğinde orduyu ağır zayiatla Afrin’e kadar geri çekmişti. Sultan Vahdettin tarafından Anadolu direnişini örgütlemek için gönderildiğinde ordudaki en müsait yüksek rütbeli subaydı; vazife doğal olarak ilk ona teklif edilecekti. İstiklal Savaşı’nın altyapısı zaten hazırdı; zafer, tek adamın değil, kolektif bir çabanın neticesiydi."

Atatürk için "Fikirleri fark oluşturmaktan, özgünlükten, orijinallikten uzaktı", "Mustafa Kemal bugün ne fikirleriyle ne de eserleriyle var; sadece Batılı yaşam tarzlarının muhafazası için istismar edilen bir isim olarak varlığını sürdürüyor" gibi iddialarda bulunan Ünal, "Nitekim ne çağını, ne başka toplulukları etkileyebildi. Fikirleri bugüne de ulaşmadı. Müslüman bir halkı Batılılaştırmak, laikliği İslam toplumunda uygulamak, seküler bir toplum yaratmak gibi “özgün” aksiyonları ise daha sağlığında çökmüş, başarısız olmuştu" ifadelerine yer verdi.

Geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan Aydın Ünal'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü ağır sözlerle hedef aldığı bu yazısı, Yeni Şafak'ta bir süre yayınlandıktan sonra kaldırıldı. Gazeteden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

'TEKNİK HATA' DEDİ

Ünal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gazetem Yeni Şafak‘a gönderdiğim yazıyı yakın tarihte farklı bir başlıkla yayınlamak üzere geri çekmiştim. Basılı nüshada yer almayan yazı yanlışlıkla internet sitesine konulmuş. Ne sansür ne geri adım söz konusudur. Olay teknik bir hatadan ibarettir" iddiasında bulundu.