İhraç teğmenden ’10 Kasım’ tepkisi: ‘Atatürk fotoğrafını yakalarına takacaklar mı?’

10 Kasım 2023'te Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda tören sırasında yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden Piyade Teğmen A.A. ile tartışmasından sonra ihraç edilen teğmenlerden Recep Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri dönmesine tepki gösterdi.

Recep Ayar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

‘ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFINI YAKALARINA TAKACAKLAR MI?’

Yarın Tuzla Piyade Okulunda icra edilecek olan 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde, Teğmen (!) A.A ile M.F.Ş, tören yönetmeliğinde belirtildiği üzere Atatürk fotoğrafını yakalarına takacaklar mı?

Geçtiğimiz yıllarda takmadıkları için ihraç edip şimdi geri aldınız.

Beni de tartıştığım için ihraç ettiniz.

Onlarla tartıştığı için ihraç ettiğiniz @bekiryldrm1283, @SigirciOzgur ve Taner Teğmenin mahkemelerini de birer birer reddedip, gün bile vermediniz.

Merak ettim sadece, Atatürk’e saygı duymadığını resmi ifadelerinde bile alenen dile getiren bu sözde teğmenler; Yarın fotoğraf takacaklar mı?"