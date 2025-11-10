Kocaeli’de Atatürk mevlidine karşı 'Aczmendi' provokasyonu

Kocaeli'de il müftülüğünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle camilerde düzenleyeceği mevlit programı öncesi kent gerici bir provokasyonuna sahne oldu.

Liderliğini Müslim Gündüz'ün yaptığı Aczmendiler isimli cemaate mensup şalvarlı, sakallı ve sarıklı bir grup, dün öğle saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu’nda mevlit programına karşı açıklama yapmak istedi.

Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı dövizler taşıyıp tekbirler getiren grup, bu sırada çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Gerici grup emniyet koruması altında açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Kişi sevdiği ile beraberdir. Allah bu müfti beyi de onun gibi düşünenleri de mevlit okutmak istedikleri kişi ile haşretsin inşallah" denildi.

Aczmendilerin "şeyh"i Müslim Gündüz, 2018 yılında Akit TV'de yaptığı açıklamada “Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez" demişti.