Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli’de Atatürk mevlidine karşı 'Aczmendi' provokasyonu

Kocaeli’de Atatürk mevlidine karşı 'Aczmendi' provokasyonu

10.11.2025 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kocaeli’de Atatürk mevlidine karşı 'Aczmendi' provokasyonu

Kocaeli’de Atatürk için düzenlenecek mevlit programına karşı İzmit'te Aczmendi cemaati üyeleri polis koruması altında basın açıklaması düzenledi.

Kocaeli'de il müftülüğünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle camilerde düzenleyeceği mevlit programı öncesi kent gerici bir provokasyonuna sahne oldu. 

Liderliğini Müslim Gündüz'ün yaptığı Aczmendiler isimli cemaate mensup şalvarlı, sakallı ve sarıklı bir grup, dün öğle saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu’nda mevlit programına karşı açıklama yapmak istedi. 

Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı dövizler taşıyıp tekbirler getiren grup, bu sırada çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Gerici grup emniyet koruması altında açıklamasını yaptı. 

Açıklamada "Kişi sevdiği ile beraberdir. Allah bu müfti beyi de onun gibi düşünenleri de mevlit okutmak istedikleri kişi ile haşretsin inşallah" denildi. 

Aczmendilerin "şeyh"i Müslim Gündüz, 2018 yılında Akit TV'de yaptığı açıklamada “Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez" demişti. 

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #10 kasım #Aczmendi

İlgili Haberler

Gerici Yeni Akit, Atatürk için dua okutulmasından rahatsız oldu: Diyanet'i hedef aldı
Gerici Yeni Akit, Atatürk için dua okutulmasından rahatsız oldu: Diyanet'i hedef aldı Kocaeli Müftülüğü, Atatürk’ün hayatını kaybetmesinin 87. yılı dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü kent genelindeki tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Gerici Yeni Akit gazetesi, karardan rahatsızlığını dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.
Taksim’deki 10 Kasım anmasında AKP çelengi bırakılmadı
Taksim’deki 10 Kasım anmasında AKP çelengi bırakılmadı Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 10 Kasım nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programında anons edilmesine karşın AKP çelengi bırakılmadı.
CHP, 10 Kasım'da okullarda anma töreni düzenledi: '10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz'
CHP, 10 Kasım'da okullarda anma töreni düzenledi: '10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz' CHP Malatya Battalgazi İlçe Örgütü, okullarda ara tatil döneminin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’na denk getirilmesini eleştirerek, Atatürk’ün ölümünün 87. yılında, Malatya Lisesi önünde tören düzenledi, CHP Malatya Yeşilyurt İlçe Örgütü de Kemal Özalper İlkokulu önünde Atatürk'ü andı.
Federasyonlar ve spor kulüplerinden 10 Kasım mesajları!
Federasyonlar ve spor kulüplerinden 10 Kasım mesajları! Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası; resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.