Aydın'daki JES direnişine CHP'den destek: 'Gücünüz garibana mı yetiyor'

Aydın Köşk’te JES’e karşı mücadele başlatan köylüler ve çevreciler santralin kurulacağı bölgeye giden yolu dün trafiğe kapatmıştı. Jandarma da bölgede tansiyonu düşürmek için karayolunu trafiğe kapatıp geçişleri kontrollü olarak sağlamaya başlamıştı.

Köylüler ve arazi sahipleri, iş makinelerinin bölgeye girişine bugün de izin vermedi. Eyleme CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da katıldı.

Yıldız, köylülere müdahale etmek isteyen Jandarma ekiplerine köylünün haklı olduğunu ve henüz davanın sürdüğünü anlattı. Jandarmanın köylülerin yolu kapattığına yönelik tutanak tutabileceğini, aksi bir davranışın kanunları çiğnemek olacağını belirten Yıldız, “Gücünüz garibana mı yetiyor? Vatandaşın yanında yer almıyorsunuz” diye tepki gösterdi.