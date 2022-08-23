Aydın'daki JES direnişine CHP'den destek: 'Gücünüz garibana mı yetiyor'
Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi'nde Efendi Jeotermal şirketi tarafından kurulmak istenen jeotermal elektrik santraline (JES) karşı çıkan köylülerin direnişi sürüyor. Eyleme katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, jandarma ekiplerine, “Gücünüz garibana mı yetiyor” diye tepki gösterdi.
Aydın Köşk’te JES’e karşı mücadele başlatan köylüler ve çevreciler santralin kurulacağı bölgeye giden yolu dün trafiğe kapatmıştı. Jandarma da bölgede tansiyonu düşürmek için karayolunu trafiğe kapatıp geçişleri kontrollü olarak sağlamaya başlamıştı.
Köylüler ve arazi sahipleri, iş makinelerinin bölgeye girişine bugün de izin vermedi. Eyleme CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da katıldı.
Yıldız, köylülere müdahale etmek isteyen Jandarma ekiplerine köylünün haklı olduğunu ve henüz davanın sürdüğünü anlattı. Jandarmanın köylülerin yolu kapattığına yönelik tutanak tutabileceğini, aksi bir davranışın kanunları çiğnemek olacağını belirten Yıldız, “Gücünüz garibana mı yetiyor? Vatandaşın yanında yer almıyorsunuz” diye tepki gösterdi.
İlgili Haberler
- Aydın' da JES'e karşı mahalleli çadır kurdu, jandarma önlem aldı
-
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- Şort tacizine tepki
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- 'Masamızda tek formül var'
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!