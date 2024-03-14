“Aydınlık bir ülkeyi hep beraber kuracağız”

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:22

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde sahaya indi. CHP’nin Çiğli Belediye Başkan adayı, İZSU eski Kanalizasyon Dairesi Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın Şirintepe’deki halk buluşmasına katıldı. Başkan Soyer, Yıldız için Çiğli halkından destek istedi. Buluşmada CHP Çiğli ilçe yönetimi, meclis üyesi adayları, eski belediye başkanları da yer aldı.

“12 SENE EMEK VERDİ”

“İzmir Seninle Gurur Duyuyor” sloganlarıyla karşılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Harbiden çok özlemişim” diyerek sözlerine başladı. Başkan Tunç Soyer, “Çok şanslısınız. Böyle pırlanta gibi bir çocuk. Babası gibi iftihar ettim. Daire başkanı olarak yaptığı hizmetleri biliyorum, geleceği çok parlak. Şunu biliyorum, bu topraklarda doğdu, bu sokaklarda büyüdü, eğitimini burada aldı sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 12 sene emek verdi. 5 yılında da daire başkanlığı yaptı. Bütün birikimini, gençliğini, heyecanını, aşkını sizlerle buluşturmak istiyor, var mısınız? Size söz veriyorum, sonuna kadar ağabeyi, babası olmaya devam edeceğim” dedi.

“BUNU HAK EDİYOR MUYUZ?”

İzmir’in 40 verip bir aldığını söyleyen ve hükümeti eleştiren Başkan Tunç Soyer, “3 sarayı var. 3 sarayın yıllık gideri, İzmir’in aldığı toplam yatırımdan fazla. Bu toprakların ürettiği kaynakları ya bir zümreye aktarırsınız ya da bu topraklarda yaşayan güzel insanların yaşamını güzelleştirmek için, iş, eğitim, sağlık için harcarsınız. Arada çok büyük fark var. Biz bu yolculuğun başından beri hep bu halkın taleplerinden yola çıktık. İzmir’in ürettiği kaynakları, bu şehrin güzel insanlarına aktarmak için gayret ettik. İzmir hep 40 veriyor 1 alıyor. İzmir 2023’te toplam 445 milyar lira vergi ödemiş. 13 milyar lira yatırım almış. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, 2023 yılında bu ülkeye toplam 545 milyar lira yatırım yapmış, bizim aldığımız pay 13 milyar lira. Yani yine yüzde 2,5… Her daim bize 40’ta biri uygun görmüşler. Bunu hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz… Bu hikâyeyi değiştirmek lazım ama önce buradan başlayacağız. Sonuna kadar sizin yüzünüzü güldürmek için çalışacağız” diye konuştu.

“HİÇBİR SEÇİM ÇANTADA KEKLİK DEĞİLDİR”

Belediye başkanlığı sonrasındaki yol haritasından bahseden Soyer, “Ben siyasete devam edeceğim. Bu memleketin güzel insanlarına hizmet etmek için ne koltuk, ne makam, ne mevki hiçbir şey umurumda değil. Son nefesime kadar sizin hak ettiğinizi, alın terinizin bedelini almanız için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim. Biz kadim kültürün evlatları olarak çok yakında aydınlık bir ülkeyi hep beraber kuracağız. Burada Onur ile yola devam edeceğiz. Çok güzel bir ekibi var. Muazzam bir örgüt. Her biri ateş gibi hizmet aşkıyla yanıyor. Canla başla çalışacaklar, benim de gözüm üzerlerinde olacak. Bu hikâye çok güzel bir yere gidiyor ama asla rehavete kapılmak yok. Hiçbir seçim çantada keklik değildir. Son ana kadar, canla başla çalışmaya var mısınız? Canla başla Onur’u belediye başkanı yapacak mıyız?” dedi ve alanda toplananlarda “Yapacağız” sloganları yükseldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çiğli adayı Onur Emrah Yıldız ise Başkan Tunç Soyer’in elini öptü ve teşekkür etti. Yıldız, “Başkanımızın vizyonundan hiç ayrılmadan kentimizde ne kadar sorun varsa hepsiyle ilgili çalıştık. Onunla yol yürümekten büyük bir onur ve gurur duydum. Sizlerin sorunlarını ben biliyorum” dedi ve yapacağı projeleri anlattı.