Cumartesi Anneleri eyleminde kolu kırılan Aydın Aydoğan’a 60 bin TL tazminat ödenecek

Yayınlanma: 23.04.2023 - 21:39

Güncelleme: 23.04.2023 - 21:39

Cumartesi Anneleri’nin 700’ncü haftasında İstanbul Galatasaray Meydanı’nın karşısında bulunan Hazzopulo Pasajı’nda gerçekleşen polis müdahalesinde kolu kırılan Aydın Aydoğan, konuyu yargıya taşımıştı. Açtığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesinin ardından konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

AYM'DEN TAZMİNAT KARARI

AYM, konuya ilişkin Aydoğan’ın lehine bir karar verdi. Söz konusu kararda kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna vurgu yapılırken Aydoğan’a 60 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Aydoğan, “Söz konusu kararla birlikte davada adı geçen polislerin yargılanmasının önü açıldı. Bu dosya yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek ve polislerin bulunup yargılanmasını sağlanacak” dedi.

'TÜM CUMARTESİ İNSANLARININ ZAFERİDİR'

Cumartesi Anneleri’nin hak arama mücadelesinin önemine vurgu yapan Aydoğan, “Siyasi iradenin hukuk üzerindeki baskısını bu davadan anlayabiliyoruz. Olayın yaşandığı dönemde yetkililer dosyayı incelmeye dahi gerek duymadan ‘soruşturmaya gerek yok’ dedi. Ancak bugün AYM’den böyle bir karar çıktı. AYM’nin verdiği bu karar aslında kayıp yakınlarını arayan ve tüm cumartesi insanlarının bir zaferidir” ifadelerini kullandı.