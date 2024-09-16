Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Tahliye çıkmadı, HTS kayıtları yeniden incelenecek

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:24

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:53

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 18’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde bugün devam edildi.

‘SAVCI ALEYHTE DELİL TOPLAMIŞ’

Sanıklardan Hasan Arslantaş’ın avukatı İbrahim Batuhan Aydoğan söz hakkı alarak, soruşturma savcısının KOM polisleriyle yazışmalarına değinerek, “Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Böyle olunca bizim savunma yapmamızın da anlamı kalmıyor” dedi. Müvekkilinin vale olarak sigortalı çalışıp ayrılmış biri olduğunu belirten Av. Aydoğan, “Sigortalı çalışan örgüt mü olur?” diye sordu.

‘İDDİA MAKAMI ÖNÜNÜZE SENARYOLAR KOYDU’

Geçen celse savunması yarım kalan Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarından Tarık Teoman, bugünkü celsede konuşmasını tamamlamak için söz hakkı aldı.

Av. Teoman, şikâyetçi Erkan Doğan’ın “2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiği” iddiasına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora değinerek, “Bir insanın ağzı zorla açılırsa ağız kenarlarında yırtık olur, boğazında morluk olur. Ellerinde kollarında zorlamaya dayalı morluk gibi bir durum söz konusu değil. Müvekkilim ne bir örgüt kurmuştur ne de bir örgütün yöneticisi değildir. Semih Arslan olayı intihardır. Mahfuz Tatar olayının da elle tutulur hiçbir delili yok. İddia makamı sizin önünüze bir takım senaryolar koydu, bir tanesini seçmenizi istiyor. Olay bu. Müvekkilim 1 yıldır boşuna içerde tutulmaktadır. Tahliyesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı ara kararını açıklaması için ara verdi.

TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı ara kararlarını açıkladı. Mahkeme Başkanı, “M7” koda adlı gizli tanığın Serdar Sertçelik’in Macaristan’dan iadesinin bekletilmesine karar verdi.

Ayrıca sanık tarafının HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi talepleri, sanık Barış Kurt’un sunduğu uzman mütalaası kapsamında tekrar bilirkişi tarafından incelenmesi koşuluyla kabul edildi. Soruşturma aşamasında görev alan polislerin yargılandığı gizli tanık davası ile bu davanın birleştirilmesi talebi dâhil olmak üzere diğer tüm talepler reddedildi.

Tutuklu sanıklar; Adnan Kaplan, Barış Kurt, Ayhan Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş’ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli bulgu olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme Başkanı, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırdı. Dava savcılık mütalaasının açıklanması için 11 Ekim’e ertelendi.

‘1,5 AYA ÇIKARIZ’

Sanıklardan birkaçının, duruşmanın bitişinde götürülürken ailelerine dönerek; “Rahat olun. Gidin. 1,5 aya çıkarız, merak etmeyin” demesi de dikkat çekti.