Ayhan Bora Kaplan davasında sanık avukatı Doç. Dr. Kocaoğlu’ndan dikkat çeken iddia

Yayınlanma: 11.09.2024 - 19:34

Güncelleme: 11.09.2024 - 19:34

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 18’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde dün devam edildi.

KAPLAN, SANIĞI TEHDİT ETMİŞ

Mahkeme başkanı duruşmanın başında; 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nden suç örgütü soruşturmasında görev alan polislerin yargılandığı dava olan “gizli tanık davası” kapsamında istenen duruşma zaptının dava dosyasına geldiğini belirtti. Ayrıca sanık Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklu sanık Fethi Koyuncu’yu pazartesi günü cezaevi içerisinde, “Anneni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğine yönelik jandarma tarafından tutanak tutulduğunu ve bunun da dava dosyasına eklendiğini aktardı.

DOĞAN, ARSLAN VE KAPLAN’IN BAZI FARKLI YERDEN SİNYAL VERMİŞ

Mahkeme başkanının bilgilendirmesinin ardından tutuklu sanık Barış Kurt’a savunma yapması için konuşma hakkı verildi. Kurt, örgüt tarafından kaçırıldığı ve işkence edildiği iddia edilen davanın şikâyetçilerinden Erkan Doğan’ın ifadelerine yönelik açıklama yaptı. HTS kayıtlarından hareketle Doğan’ın yalan ifade verdiğini savunan sanık Kurt, Doğan’ı kaçırıp Akman Plaza’ya getirdiği iddia edilen sanık Muhammed Kaplan ve yine örgüt tarafından öldürüldüğü iddia edilen Semih Arslan ile Doğan’ın olay günü bazlarının hiç ortak noktadan sinyal vermediğini iddia etti. Bunun yanı sıra Doğan’ın telefonun olay gününden önce 6 kez, olaydan sonra 3 kez olmak üzere Ayhan Bora Kaplan’ın Erkan’ı kaçırıp işkence yapmak için Akman Plaza’dan daire tuttuğu Burak Kapucu ile ortak baz verdiğini ileri sürdü.

İDDİANAMEDE ‘FETÖ’ LİTERATÜRÜ İDDİASI

Sanık Kurt’un ardından avukatı Doç. Dr. S. Sinan Kocaoğlu salonda konuştu. Av. Kocaoğlu, davanın başında tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın avukatıydı. Kocaoğlu, Kaplan’la soruşturma aşamasında çalıştığını ancak kovuşturma aşamasında savunma stratejisinde anlaşamadıkları için avukatlığını bıraktığını söyledi. Bu davanın siyasi bir dava olduğunu ileri süren Kocaoğlu, iddianamede geçen “mezbur” (anılan) ve “şedit” (şiddetli) kelimelerinin sadece terör elebaşı Fetullah Gülen’in (FETÖ) risalelerinde geçtiğini, yaptığı araştırmalar sonucunda bu kelimeleri FETÖ dışında başka bir cemaatin kullanmadığını iddia etti.

‘DARBEMSİ BİR DURUM VAR’

Kocaoğlu, bu davanın “M7” kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine soruşturmada görev alan polislere yönelik açılan “gizli tanık davasına” değindi. Kocaoğlu, gizli tanık davasının iddianamesinde yer alan eski Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan (davanın tutuksuz sanıklarından) ile Sertçelik arasındaki geçen telefon görüşmelerindeki bazı ifadeleri okudu. Bu görüşmelere ilişkin Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Sizi ve heyetinizi çekilmeye davet ediyorum. Hemen çekilmenize gerek yok. Müvekkilimi ve diğer sanıkları tahliye edin, öyle çekilin. Siz devletin hâkimi değil, adaletin hâkimisiniz. Gerektiğinde devleti de yargılayacaksınız. Burada işkenceci bir polis olsa yargılamayacak mısınız? Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve MİT Başkanı’yla yaptığı toplantı sonrası (15 Mayıs 2024 tarihli gizli Saray toplantısı) ‘Darbe girişimi’ demişti. Komplo teorilerine inanmam ama bunları okuyunca ‘darbemsi’ bir durum var.”

AVUKAT İLE BAŞKAN ARASINDA ‘TEHDİT’ TARTIŞMASI

Av. Kocaoğlu, sesini yükselterek “Ben müvekkilimin neden 1 yıl içeride yattığını bilmiyorum” dedi. Kocaoğlu’nun sesini yükseltmesine yönelik Mahkeme Başkanı, “Avukat bey bağırmanıza gerek yok. Bağırmayın, kendinize yaparsınız” dedi. Bunun üzerine Av. Kocaoğlu, “130’a yakın kovuşturma geçirdim. Senden de korkmam başkan. Beni tehdit edeceğine bunları oku” diye yanıt verdi.

‘DEVRAN DÖNÜYOR, ÇEKİLECEKSİNİZ’

Savunma kapsamında Kocaoğlu, “Bu adamların özgürlüğüne daha fazla engel olmayın. Sizin hakkınızda suç duyurusunda şu an bulunmayacağım. Ama siz de kolluk kuvvetleriyle arkadan iş döndürmeyin. Bunlar bırakın suç örgütü olmasını, örgüt bile değiller” ifadelerini kullandı. Kocaoğlu; bu dava ile gizli tanık davasının birleştirilmesini, müvekkilinin yurt dışı kontrol yasağıyla birlikte tahliyesini, iddianamenin bilirkişisinin davada dinlenmesini talep etti. Kocaoğlu savunmasını “Devran dönüyor. Bir dönem orada (mahkeme heyeti sandalyelerini kastederek) FETÖ’cüler oturuyordu. Çekileceksiniz” sözleriyle bitirdi. Kocaoğlu’nun savunmasının ardından izleyici bölümünde oturan sanık yakınları alkış tutmaya başladı. Mahkeme Başkanı “Ne oluyor” diye kızarak, duruşmaya 15 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından sanık avukatlarının savunmalarına devam edildi. Mahkeme Başkanı duruşmayı bugüne erteledi.